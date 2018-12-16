Травма полузащитника «Челси» Эдена Азара, которую игрок получил в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Брайтона», оказалась несерьезной. Об этом сообщил наставник «синих» Маурицио Сарри. Игрок получил повреждение на 77-й минуте матча в столкновении с Дэйли Стивенсом.

Травма Азара, полученная в матче с «Брайтоном», оказалась несерьезной

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