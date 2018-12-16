Футбол

Травма Азара, полученная в матче с «Брайтоном», оказалась несерьезной
Soccer.ru
11:48

Травма полузащитника «Челси» Эдена Азара, которую игрок получил в матче 17-го тура чемпионата Англии против «Брайтона», оказалась несерьезной. Об этом сообщил наставник «синих» Маурицио Сарри. Игрок получил повреждение на 77-й минуте матча в столкновении с Дэйли Стивенсом.
Soccer.ru11:48

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Травма Азара, полученная в матче с «Брайтоном», оказалась несерьезной

Soccer.ru11:48

Сарри: «Азар растерял форму после травм, но через один-два матча вернется на пик»

Sport24.ru12:04

Сарри – после матча с «Брайтоном»: «Азар может играть лучше»

Бомбардир.ру12:00
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Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Футбольной ассоциации и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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