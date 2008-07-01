Экономика
Travel Channel перейдет под контроль «Медиа Альянса»Коммерсантъ вчера в 17:52
Travel Channel перейдет под контроль «Медиа Альянса» «Медиа Альянс» «Национальной Медиа Группы» (НМГ), один из крупнейших игроков на рынке тематического ТВ, и Discovery Inc. будут распространять в России еще три платных канала: Travel Channel, Food Network и Fine Living.
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Общество
Учительнице из Барнаула пришлось уволиться из-за фото в купальнике
Барнаульской учительнице русского языка и литературы Татьяне Кувшинниковой пришлось уволиться из школы из-за фотографий в купальнике.
Обновлено в 04:38
Политика
Россия решила не отправлять наблюдателей на выборы президента Украины
Россия не станет отправлять наблюдателей на выборы президента Украины.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Юрий Николаев опроверг информацию о госпитализации
Ранее в СМИ сообщили, якобы ведущий попал в больницу после того, как упал в обморок.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Беглов отправил в отставку главу жилищного комитета Петербурга
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета города Валерия Шияна.
Обновлено в 03:44
Хоккей
Андрей Свечников признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:40
Автоспорт
Кристиан Хорнер: На некоторых трассах штраф за замену двигателя не окажет существенного влияния
На некоторых трассах штраф за замену двигателя не окажет существенного влияния.
Обновлено в 04:31
Футбол
Сборная России по футболу разгромила команду Казахстана
Российская команда обыграла сборную Казахстана в гостевом матче второго тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года со счетом 4:0.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
Эрдоган предложил преобразовать собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть
Собор Святой Софии в Стамбуле, считающийся в христианском мире одной из величайших святынь, может стать мечетью.
Обновлено в 00:03
Происшествия
На Казанском вокзале в Москве нашли предмет, похожий на гранату
Силовики обследуют Казанский вокзал в центре Москвы после обнаружения предмета, похожего на боевую гранату, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:49
Футбол
Пьянич может стать игроком «Реала»
Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич может стать игроком «Реала».
Обновлено в 04:52
Здоровье
В Госдуме предложили запретить в России продукты с трансжирами
В письме Милонов напомнил, что борьба за здоровый образ жизни и повышение ее качества и продолжительности – приоритетная национальная цель развития, заявленная Президентом России.
Обновлено вчера в 19:35
Общество
Неизвестные повесили лишнюю картину в Историческом музее
Отмечается, что случившееся заметили две посетительницы, снимавшие свое посещение музея на камеру.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
«Лучшему учителю в мире» вручили $1 млн в Дубае
Питер Табичи, 36-летний кенийский монах-францисканец, получил премию в размере $1 млн как лучший учитель в мире.
Обновлено в 02:08
Происшествия
В Краснодаре на вокзале обнаружили тело новорожденной девочки
По сообщению пресс-службы Южного следственного управления на транспорте СК, 25 марта в 03.30 в туалете на цокольном этаже главного железнодорожного вокзала столицы Кубани полицейские нашли тело новорожденной девочки, завернутое в мусорный пакет, Личность матери установлена - ею оказалась 31-летняя жительница Каневского района Краснодарского края.
Обновлено в 03:41
Политика
В бундестаге обсудят пересмотр запрета на заход судов ФРГ в Крым
Депутаты немецкого парламента от оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" постараются вынести на обсуждение вопрос об отмене запрета на посещение крымских портов судами Германии.
Обновлено вчера в 15:03
Космос
В Млечном Пути нашли гигантскую космическую «пушку»
Обновлено в 00:25
Политика
Евросоюз не проводит расследование против Порошенко
Слова лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко об антикоррупционном расследовании ЕС и США в отношении президента Украины Петра Порошенко не соответствуют действительности.
Обновлено вчера в 09:50
Происшествия
Уголовное дело Кокорина и Мамаева направили в суд
Уголовное дело нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева направлено в суд, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:13
Космос
В отсеке «Союза» обнаружили пыль от сверления
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09" были обнаружены следы металлической пыли, появившейся в результате сверления.
Обновлено в 04:14
Политика
В Раде оценили последствия потери транзита российского газа
Украина потеряет не менее $3—5 млрд в случае утраты транзита российского газа.
Обновлено вчера в 23:37
Гаджеты
1 мс и 165 Гц: монитор для игр ASUS ROG Swift PG278QE
Компания ASUS анонсировала монитор ROG Swift PG278QE, созданный специально для пользователей, увлекающихся компьютерными играми.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Король Испании час не мог выйти из самолета в Аргентине
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Склад с горючим загорелся в Чехове
Очевидцы сняли на видео полыхающий ангар. Огонь вспыхнул 25 марта на территории промзоны "Сергеево" на западной окраине города.
Обновлено в 04:44
Политика
Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа
Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Россия поставила Мьянме дополнительно шесть истребителей Як-130
Россия реализовала контракт на поставку в Мьянму дополнительно шести учебно-боевых истребителей Як-130, сообщил в интервью РИА Новости вице-президент "Объединенной авиастроительной корпорации" Илья Тарасенко накануне оружейной выставки LIMA-2019.
Обновлено в 02:27
Шоу-бизнес
Располневшая Дарья Пынзарь показала фигуру без фотошопа
В комментарии к посту Пынзарь дала понять, что совсем не комплексует по поводу своей фигуры, а, наоборот, считает это своим преимуществом.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Более 360 беженцев покинули лагерь «Рукбан» в Сирии
Обновлено вчера в 18:01
Общество
В патче 7.21d для Dota 2 ослабили Oracle
Изменения предметов в патче 7.21d для Dota 2Скрыть Герои Arc Warden Прирост ловкости увеличен с 2,1 до 2,4. Длительность Tempest Double увеличена с 16/18/20 до 16/20/24 секунд.
Обновлено вчера в 19:06