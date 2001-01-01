Экономика
Travel Channel перейдет под контроль «Медиа Альянса»Коммерсантъ 17:52
Travel Channel перейдет под контроль "Медиа Альянса" Гендиректор "Медиа Альянса" (совместное предприятие Discovery и НМГ, владеющих в нем 20% и 80% соответственно) Григорий Лавров возглавил ООО "Портико Медиа", следует из данных Kartoteka.ru.
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Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Происшествия
«Зимняя вишня» набрала 800 томов
В ходе предварительного расследования группой из более ста следователей, утверждают в СКР, поминутно восстановлены события 25 марта 2018 года, выяснены причины, повлекшие десятки жертв, и собраны доказательства, подтверждающие выдвинутые следствием версии.
Обновлено в 15:27
Политика
Румыния решила перенести посольство в Иерусалим
Премьер-министр Румынии Виорика Дэнчилэ заявила о предстоящем переводе посольства страны в Израиле в Иерусалим.
Обновлено в 11:21
Происшествия
Ребенок из детского лагеря в Ленинградской области пропал в лесу
Одиннадцатилетняя ученица детского оздоровительного лагеря "Пионер" пропала в лесу в деревне Лемболово Всеволожского района Ленинградской области после тренировки по лыжам.
Обновлено в 18:35
Политика
Трамп не планирует инициировать расследование в отношении демократов
Президент США Дональд Трамп не планирует инициировать расследование в отношении демократов, сообщил в понедельник Белый дом.
Обновлено в 19:57
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Обновлено в 07:58
Футбол
Кроос не увидел ничего страшного в состоянии «Реала» в нынешнем сезоне
Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос прокомментировал неудачи клуба в нынешнем сезоне.
Обновлено в 12:46
Путешествия
Федор Конюхов пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
Российский путешественник Федор Конюхов пережил сильнейший 12-балльный шторм, в который угодил во время кругосветной экспедиции на весельной лодке.
Обновлено в 04:23
Шоу-бизнес
Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено в 14:35
Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.
Обновлено в 19:19
Спорт
Большунов завоевал бронзу в последней гонке Кубка мира
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо занял первое место в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира в канадском Квебеке, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:53
Политика
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним договором
"Никаких политических или правовых препятствий для трансформации ДРСМД в многостороннюю договоренность нет", - отметил он.
Обновлено в 18:05
Происшествия
Лайнер Viking Sky доставили в порт Молде
Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, доставлен в порт города Молде.
Обновлено в 11:28
Общество
Die Welt (Германия): бесплатный сыр бывает только в мышеловке (Die Welt)
В русском языке есть великое множество поговорок — и они, как правило, имеют бытовое происхождение.
Обновлено в 18:26
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны.
Обновлено в 14:15
Армия и оружие
Источник назвал цель прилета российских самолетов в Венесуэлу
Российские военнослужащие прибыли в Венесуэлу для участия в двусторонних консультациях.
Обновлено в 14:43
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала матери письмо после ее смерти
Виктор Началов, отец ушедшей из жизни певицы Юлии Началовой, сообщил, что ее 12-летняя дочь Вера написала умершей матери письмо.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено в 15:08
Хоккей
«Айлендерс» одержал победу над «Аризоной»
Обновлено в 18:11
Общество
В Историческом музее неизвестные повесили собственную картину
Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на очевидцев, неизвестные повесили картину 22 марта, а сотрудники музея сняли ее днем 24 марта.
Обновлено в 13:04
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Технологии
Илон Маск обновит браузер для Tesla
Обновлено в 10:56
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено в 19:29
Политика
Эрдоган предложил обсудить вопрос Голанских высот на Генассамблее ООН
Президент Турции Тайип Эрдоган считает, что тему признания США суверенитета Израиля над Голанскими высотами необходимо вынести на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН.
Обновлено в 15:50
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46
Наука
С возрастом время летит быстрее из-за старения мозга
Обновлено 21 марта в 17:19