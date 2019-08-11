Происшествия

Траур объявлен в Сарове по пяти погибшим сотрудникам ВНИИЭФВремя Н 10:30

Двухдневный (11 и 12 августа) траур объявлен в Сарове в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, сообщается в группе «Затоновости Саров». На зданиях будут приспущены государственные флаги, в городе отменяются развлекательные мероприятия.
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«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном на ее сайте
 11 августа.
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