Происшествия
Траур объявлен в Сарове по пяти погибшим сотрудникам ВНИИЭФВремя Н 10:30
Двухдневный (11 и 12 августа) траур объявлен в Сарове в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, сообщается в группе «Затоновости Саров». На зданиях будут приспущены государственные флаги, в городе отменяются развлекательные мероприятия.
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с чего всё началось
«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном на ее сайте 11 августа.Известия11:04
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В Сарове объявлен двухдневный траур по погибшим в Северодвинске сотрудникам ядерного центра
Нижний Новгород on-line07:58
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Общество
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Армия и оружие
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Обновлено в 18:03
Армия и оружие
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Обновлено в 12:34
Авто
Стало известно, когда появится новый BMW X8
Обновлено в 19:36
Футбол
Хет-трик Ребича вывел «Айнтрахт» в 1/16 финала Кубка Германии
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В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
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Обновлено в 14:35
Происшествия
В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную
Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.
Обновлено в 18:16
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Из чернобыльской воды изготовили водку ученые
Обновлено 09 августа в 02:20
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Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
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Обновлено вчера в 10:28
Экономика
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Обновлено в 20:30
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Интернет
Пользователи сообщили о сбоях в работе Google
Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено в 19:01