с чего всё началось

Двухдневный (11 и 12 августа) траур объявлен в Сарове в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, сообщается в группе «Затоновости Саров». На зданиях будут приспущены государственные флаги, в городе отменяются развлекательные мероприятия.

Траур объявлен в Сарове по пяти погибшим сотрудникам ВНИИЭФ

Происшествия В крупном ДТП в Подмосковье погибли пять человек Пять человек погибли в ДТП в Подмосковье на Рижском шоссе на выезде в Тверскую область, среди них двое детей, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Московской области.

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Политика Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.

Космос Астроном-любитель заснял вход метеорита в атмосферу Юпитера Астроном Этан Чэппел сумел запечатлеть космическое являение. На фото отчетливо видна вспышка в районе Южного экваториального пояса Юпитера.

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Общество Начало августа стало самым холодным за последние 69 лет в Москве Первые 10 дней текущего месяца стали самыми холодными в Москве за последние 69 лет.

Происшествия Священник из Гатчины до грубого крещения отчитал мать ребенка Грубо покрестивший годовалого ребенка священник из Гатчины игумен Фотий отчитал его мать Анастасию Алексееву за незнание молитвы "Отче наш".

Общество Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.

Армия и оружие Минобороны назвало сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35 Госиспытания новейших российских истребителей пятого поколения Су-57 завершатся уже в 2019 году, самолеты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года, сообщил в интервью газете "Красная звезда" командующий ВВС Сергей Дронов.

Армия и оружие NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.

Футбол Хет-трик Ребича вывел «Айнтрахт» в 1/16 финала Кубка Германии Другой клуб бундеслиги «Айнтрахт» сумел обыграть «Вальдхоф» (5:3). Победу франкфуртской команде принес хет-трик хорватского игрока Анте Ребича, а также голы Филипа Костича и японца Даити Камады.

Шоу-бизнес Вайкуле поделилась совместной с группой Kazka видеозаписью Известная певица Лайма Вайкуле опубликовала ролик с музыкантами украинской группы Kazka, соответствующая запись появилась 10 августа в социальной сети Instagram.

Происшествия В Мексике восемь человек стали жертвами нападения на бильярдную Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.

Общество Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришли от 300 до 500 человек.

Экономика «Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился Средний чек жителя России за один поход в магазин в июле уменьшился по сравнению с июнем на 10 рублей (или на 1,8%) и составил 546 рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Шоу-бизнес Имя Меган Маркл незаконно использовали для рекламы таблеток Британские издания провели собственное расследование, в ходе которого выяснили, что имя Меган Маркл было незаконно использовано с целью продвижения средства для похудения.