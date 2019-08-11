Происшествия
Траур объявлен в Сарове по пяти погибшим сотрудникам ВНИИЭФВремя Н вчера в 10:30
Двухдневный (11 и 12 августа) траур объявлен в Сарове в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, сообщается в группе «Затоновости Саров». На зданиях будут приспущены государственные флаги, в городе отменяются развлекательные мероприятия.
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с чего всё началось
«Церемония прощания с погибшими пройдет 12 августа 2019 года в Центре культуры и досуга ВНИИЭФ, начало в 10.00», — говорится в сообщении мэрии, опубликованном на ее сайте 11 августа.Известиявчера в 11:04
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«Пытались спасти ситуацию до последнего»: что известно о погибших в Северодвинске учёных из Сарова
Нижний Новгород on-line09:48
«Вести-Приволжье» - главные новости региона. Выпуск 12 августа 2019 года, 11:25
ГТРК Нижний Новгород05:48
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Армия и оружие
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Происшествия
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Финансы
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Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.
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De Telegraaf сообщает, что знаменитый футболист Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры.
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Футбол
Нападающий Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
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Кино
Полный венец
Кризис комического жанра в фильме «Плюс один» В прокат вышел фильм Джеффа Чана и Эндрю Раймера «Плюс один» (Plus One), который его создатели искренне считают комедией, и, быть может, даже лирической.
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Общество
Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей
В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов
После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.
Обновлено в 10:33
Гаджеты
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Только-только эксперты DxOMark назвали Samsung Galaxy Note10+ 5G лучшим камерофоном среди смартфонов, как специалисты DisplayMate наградили экран корейской новинки званием лучшего на рынке.
Обновлено в 14:08
Политика
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Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.
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Авто
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Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.
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Происшествия
Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве
Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Армия и оружие
В Белом море взорвался малогабаритный ядерный реактор
Обновлено в 05:21
Технологии
«Лаборатория Касперского» о спаме с сайтов компаний
Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что злоумышленники всё активнее переходят на новый способ распространения спама – через формы обратной связи на легитимных сайтах компаний с хорошей репутацией.
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Технологии
Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G
Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.
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В сети появился тизер шоу с Дженнифер Энистон и Риз Уизерспун
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Общество
Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
Обновлено в 12:24
Авто
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Обновлено в 09:20
Футбол
«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 15:20
Финансы
ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.
Обновлено в 06:10
Происшествия
В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы
Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в мечети в Норвегии не признаёт вину
Подозреваемый в стрельбе в мечети в пригороде Осло не признаёт свою вину.
Обновлено в 04:36