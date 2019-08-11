с чего всё началось

Двухдневный (11 и 12 августа) траур объявлен в Сарове в связи с гибелью пяти сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ, сообщается в группе «Затоновости Саров». На зданиях будут приспущены государственные флаги, в городе отменяются развлекательные мероприятия.

Траур объявлен в Сарове по пяти погибшим сотрудникам ВНИИЭФ

Армия и оружие Украинский военный в пьяной драке выстрелил в сослуживца в Донбассе Военнослужащий разведывательной роты 72-й бригады ВСУ в Донбассе выстрелил в сослуживца во время пьяной драки.

Происшествия Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.

Политика В России иронично оценили реакцию США на визит Путина в Крым Осуждение посольством США в Киеве визита президента России Владимира Путина выглядит глупо и вообще является вмешательством во внутреннюю политику России, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

Шоу-бизнес Ани Лорак впервые прокомментировала свой новый роман 40-летняя Ани Лорак недолго страдала от разрыва со своим мужем Муратом Налчаджиоглу. Певица, по всей видимости, закрутила новый роман.

Здоровье Тяжелобольному ребенку отказали в льготном лекарстве под Саратовом Женщина из Саратовской области рассказала, что ее ребенку-инвалиду отказались предоставить жизненно необходимый препарат по причине его отсутствия.

Финансы Аргентинская биржа рухнула на 38% Индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% — до 27 529,38 пункта.

Футбол Уэсли Снейдер сообщил о завершении карьеры De Telegraaf сообщает, что знаменитый футболист Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры.

Кино Полный венец Кризис комического жанра в фильме «Плюс один» В прокат вышел фильм Джеффа Чана и Эндрю Раймера «Плюс один» (Plus One), который его создатели искренне считают комедией, и, быть может, даже лирической.

Общество Минпросвещения решило не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей В Минпросвещения приняли решение не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей и техникумов из-за его нецелесообразности, сообщила глава министерства Ольга Васильева.

Происшествия Под Ачинском расформируют военный склад после взрывов боеприпасов После первой серии взрывов, начавшейся 5 августа, в Минобороны заявляли, что военный склад планировалось расформировать до 2022 года.

Гаджеты Экран Samsung Galaxy Note10+ признан лучшим на рынке Только-только эксперты DxOMark назвали Samsung Galaxy Note10+ 5G лучшим камерофоном среди смартфонов, как специалисты DisplayMate наградили экран корейской новинки званием лучшего на рынке.

Политика Мэрия не согласовала шествие по бульварам 17 августа Муниципальный депутат Андрей Морев, который является одним из заявителей шествия по бульварам столицы 17 августа за свободные выборы, сообщил на своей странице в Facebook о том, что мэрия Москвы не согласовала акцию.

Авто Новый Volkswagen Jetta приедет в Россию в 2020 году Как сообщает издание speedme.ru, компания Volkswagen анонсировала выход на рынок России новой генерации седана Volkswagen Jetta.

Происшествия Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Технологии «Лаборатория Касперского» о спаме с сайтов компаний Эксперты «Лаборатории Касперского» отмечают, что злоумышленники всё активнее переходят на новый способ распространения спама – через формы обратной связи на легитимных сайтах компаний с хорошей репутацией.

Технологии Минкомсвязи определилось с диапазоном частот для развития 5G Минкомсвязи предложило выбрать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения сетей нового поколения 5G в России, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленный проект концепции развития этой технологии до 2020 г. Ведомство также не исключает возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G, но только при его конверсии, отмечает газета.

Авто Rezvani представила новый внедорожник Tank Американская компания наконец представила свою новинку — внедорожник Tank, обладающей силовой установкой с отдачей более 1 000 л.с. Как говорится в официальном пресс-релизе, новинку создали на основе Jeep Wrangler в модификации JL.

Футбол «Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Футбольный клуб «Ростов» выиграл у «Крыльев Советов» в последнем матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Финансы ЦБ РФ незначительно повысил официальные курсы доллара и евро Банк России повысил с 13 августа официальный курс доллара США на 17,5 копейки до 65,4287 рубля.

Происшествия В горах Кубани турист сорвался с 30-метровой скалы Спасатели эвакуировали на вертолете туриста из Армавира, упавшего с 30-метровой скалы в горах Кубани, и доставили на базу в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.