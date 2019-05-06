Происшествия
Траур по погибшим в Шереметьево объявлен только в МурманскеЕвропейско-Азиатские новости вчера в 23:19
Власти Мурманской области объявили официальный трехдневный траур по погибшим в результате авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево. Сгоревший Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот», по последним данным, унес жизни 41 пассажира, члены экипажа выжили.
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Андрей Чибис выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе
Мурманский вестниквчера в 18:28
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