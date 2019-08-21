Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиянКоммерсантъ вчера в 22:31
Северный Кавказ стал регионом, где на покупку этих товаров жители тратили меньше всего из своего бюджета (в среднем около 1%). Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Назван размер возможных выплат США за Гренландию
Ранее США уже предлагали Дании купить Гренландию. Так, в 1946 году Вашингтон давал за остров 100 миллионов долларов золотом.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина
По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.
Обновлено в 08:44
Армия и оружие
Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России
Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:16
Здоровье
Минздрав сообщил о росте числа больных рассеянным склерозом
Количество пациентов больных рассеянным склерозом в России за последние пять лет увеличилось почти на 15 тыс.
Обновлено в 05:59
Политика
Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7
На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Лавров откроет в Москве выставку о начале Второй мировой войны
На сайте дипведомства говорится, что экспозиция состоит из уникальных материалов, в том числе из Архива Министерства, воссоздающие подлинную картину событий того времени, выявляющие истинные причины мирового конфликта и его виновников.
Обновлено 19 августа в 23:33
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в четвертой «Матрице»
Главные роли в картине снова исполнят Киану Ривз и Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 18:59
Шоу-бизнес
Екатерина Архарова выписалась из роддома
15 августа Екатерина Архарова впервые стала мамой. Актриса родила мальчика в одном из московских роддомов.
Обновлено в 07:00
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб один человек
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отмечают годовщину свадьбы
Певица Наташа Королева и танцовщик Сергей "Тарзан" Глушко отмечают годовщину своей свадьбы. Артисты поженились 16 лет назад.
Обновлено в 09:20
Политика
Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Президент Россси Владимир Путин перед началом переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 19 августа, впервые прокомментировал протестные акции в Москве.
Обновлено 19 августа в 14:29
Происшествия
Неизвестный поджег мужчину на юге Москвы
Неизвестный поджег мужчину в районе Восточное Бирюлево в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 09:23
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Кино
Скончалась актриса театра Ермоловой Александра Назарова
Народная артистка России Александра Назарова умерла на 80 году жизни, сообщили в театре имени Ермоловой во вторник.
Обновлено вчера в 14:55
Футбол
Данил Круговой официально стал игроком «Зенита»
В 2015 году Круговой дебютировал в молодежной команде «Зенита». Игрок перешёл в «Уфу» в июле 2018 года.
Обновлено в 08:00
Авто
Раскрыт дизайн интерьера нового Kia Mohave
Неделю назад Kia показала, как будет выглядеть обновлённый Mohave 2020 модельного года, оставив на самое вкусное интерьер внедорожника: представление о внешности мы составили ещё в апреле, когда корейцы презентовали прототип, а вот салон оставался до сегодняшнего дня секретом.
Обновлено в 09:18
Общество
Митинг-концерт к 350-летию флага России пройдет на Сахарова 24 августа
Обновлено вчера в 04:26
Авто
В России в следующем году резко подорожают автомобили
Как сообщает издание «Коммерсант», в 2020 году в России произойдёт резкий рост стоимости машин из-за отсутствия господдержки крупных производителей компонентов для авто.
Обновлено в 05:58
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено в 08:13
Здоровье
Нижегородские власти планируют направить 6 млрд руб. на ремонт больниц
Нижегородское правительство планирует направить порядка 6 млрд руб. на проведение капитального ремонта в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 09:03
Общество
Минздрав назвал способы борьбы со стрессом
Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.
Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес
Подписчики заметили, что у Ким Кардашьян шесть пальцев на ноге
Подписчики Кардашьян быстро отреагировали на пост, заметив, что у знаменитости шесть пальцев на ноге.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома
Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Финансы
Заемщики с большими долгами оказались в зоне риска
С 1 октября 15,7% российских заемщиков (9,09 млн человек) с показателем долговой нагрузки выше 50% станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Макрон связал будущее России с Европой
Президент Франции Эммануэль Макрон подвел итоги встречи с главой РФ Владимиром Путиным в форте Брегансон.
Обновлено вчера в 00:28
Политика
Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму
Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области.
Обновлено в 08:11
Политика
Европа должна соблюдать обязательства по СВПД, заявил глава МИД Ирана
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в ходе выступления в Стокгольмском институте исследований мира призвал страны Европы соблюдать обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД), взятые странами после выхода США из соглашения.
Обновлено в 05:55
Футбол
Криштиану Роналду: Могу завершить карьеру уже в следующем году
Обновлено в 04:45
Происшествия
Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта
Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.
Обновлено в 04:57