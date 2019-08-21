Общество
Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиянКоммерсантъ вчера в 22:31
Северный Кавказ стал регионом, где на покупку этих товаров жители тратили меньше всего из своего бюджета (в среднем около 1%). Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
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Умерла актриса Александра Назарова
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Обновлено вчера в 17:23
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Здоровье
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Пока нововведение будет действовать только в начале учебного года, но власти города планируют вообще отменить получение данной справки после перерывов в посещении детского сада в течение года.
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Футбол
«Барселона» подготовилась к презентации Неймара
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Получивший жуткую травму игрок «Луча» успешно прооперирован
Полузащитник «Луча» Дмитрий Калугин успешно прооперирован в отделении челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы №2, сообщает официальный сайт клуба.
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Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Депутат расстрелял жену в Челябинской области
Обновлено в 04:25
Происшествия
В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина
Обновлено в 03:09
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Российские пользователи атаковали Instagram Сильвестра Сталлоне
О выложил в своем аккаунте в Instagram трейлер нового фильма со своим участием — последней части франшизы про Рэмбо.
Обновлено в 03:11
Общество
Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции
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Культура
Валерия получила травму во время съемок шоу «Голос 60+»
Обновлено вчера в 10:07
Кино
Человек-паук покидает киновселенную Marvel
Президент кинокомпании Marvel Кевин Файги не будет продюсировать фильмы о Человеке-пауке, потому что не смог прийти к финансовому соглашению со студией Sony Pictures, снявшей очередную часть франшизы, сообщает Deadline.
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Суд Киева обязал возбудить дело против Порошенко и Климкина
Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудить уголовное дело в отношении министра иностранных дел Павла Климкина и экс-президента Петра Порошенко.
Обновлено в 02:54
Общество
Половина россиян не надеется на улучшения в стране даже через 20 лет
Более половины россиян не рассчитывают на улучшение жизни в России и рост благосостояния даже через 20 лет.
Обновлено вчера в 11:57
Политика
В Совфеде поддержали слова главы МИД ФРГ о важности диалога с Россией
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что важные международные вопросы можно решить только при участии России.
Обновлено в 04:31
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Стивен Бигэн не хочет быть послом США в России
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Обновлено в 04:45
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Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США
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Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.
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Футбол
Как ФК «Краснодар» готовится к игре с «Олимпиакосом»
ФК «Краснодар» отправляется в греческий город Пирей, где проведет первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 05:16
Экономика
ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных
Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.
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Netflix снимет комедию про «Евровидение». Лазарев там тоже будет
Обновлено в 03:55