Общество

Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиянКоммерсантъ вчера в 22:31

Северный Кавказ стал регионом, где на покупку этих товаров жители тратили меньше всего из своего бюджета (в среднем около 1%). Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
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Росстат посчитал траты россиян на табак и алкоголь

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Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян

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Москва 24вчера в 20:26

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РЕН ТВвчера в 19:40

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ТАССвчера в 19:36
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Продолжение: Детский сад в Благовещенске, где обрушилась часть потолка, эксплуатируется уже 58 лет В редакцию "Амурской службы новостей" обратилась молодая мама из Благовещенска.
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