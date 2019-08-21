Северный Кавказ стал регионом, где на покупку этих товаров жители тратили меньше всего из своего бюджета (в среднем около 1%). Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.

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