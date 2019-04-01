Финансы
«Траст» уценил проблемные активы санируемых банков на 450 млрд рублейКоммерсантъ 02:36
Банк непрофильных активов (БНА), созданный на базе "Траста", в январе провел первую отрицательную переоценку ценных бумаг и инвестиций на 450 млрд руб. Соответствующие данные приводятся в оборотной ведомости банка, сообщает РБК.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:46, Ашберн
Футбол
ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»
Казалось, что этим мячом молодой нападающий армейцев снял все вопросы о победителе матча, однако игроки "Уфы", ведомые новым наставником Вадимом Евсеевым, и не думали сдаваться.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу
В матче 32-го тура английской премьер-лиги «Ливерпуль» дома одержал минимальную победу над лондонским «Тоттенхэмом» со счетом 2:1. В составе мерсисайдцев на 16-й минуте гол забил Роберто Фирмино с передачи Эндрю Робертсона, еще один гол в свои ворота забил защитник лондонцев Тоби Алдервейрельд на 90-й минуте.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели совладельца S7
Обновлено в 01:53
Экономика
Минэкономики хочет выделить на развитие туризма 100 млрд рублей
Минэкономики России подготовило «дорожную карту» стратегии развития туристической отрасли сроком на шесть лет, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады в Москве
Обновлено в 03:43
Энергетика
Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам
Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.
Обновлено вчера в 17:00
Финансы
ЦБ РФ выпустил монеты, посвященные музею-усадьбе «Архангельское»
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвящённую пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 04:29
Политика
В Госдуму внесли проект постановления о непризнании выборов на Украине
ЛДПР внесла в Госдуму проект постановления о непризнании Россией результатов президентских выборов на Украине, сообщил лидер партии Владимир Жириновский в эфире телеканала «Россия 24».
Обновлено вчера в 18:04
Спорт
Загитова приняла участие в фотосессии для японского журнала
Обновлено в 04:27
Политика
На Украине подсчитали, во сколько казне обходится Порошенко
Украинские СМИ подсчитали, во сколько казне обходится содержание действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:33
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Музыка
Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о «русской термоядерной попсе», в котором высмеял «экстремизм», постоянно усматриваемый Службой безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 02:18
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Здоровье
На Сахалине открыли горячую линию по вопросам здравоохранения
На Сахалине в тестовом режиме заработала горячая линия по вопросам здравоохранения.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Самолет Ил-112В совершил первый полет
Новейший российский легкий военно-транспортный самолет Ил-112В, призванный заменить украинские Ан-26, совершил первый испытательный полет, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Ильюшина".
Обновлено 30 марта в 06:02
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Тимати и его девушка отписаны друг от друга в соцсетях
35-летний Тимати и 23-летняя Анастасия Решетова отписаны друг от друга в «Инстаграме». Напомним, пара вместе уже несколько лет.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Общество
Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки стала сотрудником RT
Обновлено в 04:00
Общество
Россияне чаще смеются над шутками Задорнова и Петросяна
Больше всего голосов (21%) респонденты отдали за творчество Михаила Задорнова. Всего на один процент от него отстал Евгений Петросян.
Обновлено в 04:33
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Ибрагимович заработал и реализовал два пенальти в матче MLS
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
В Ростове суд признал законным увольнение подводника, награждённого Путиным за ракетный удар по террористам в Сирии
Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове признал правомерным увольнение бывшего командира дизель-электрической подлодки «Ростов-на-Дону» капитана 2-го ранга в запасе Андрея Адамского, сообщает «КоммерсантЪ».
Обновлено вчера в 04:15
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Армия и оружие
Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Происшествия
В Самаре шесть воспитанников детского сада заразились гепатитом А
Шесть воспитанников детского сада в Самаре заразились гепатитом А, все они госпитализированы, сообщает департамент образования города.
Обновлено в 04:10