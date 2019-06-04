Экономика

Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построятКП - Кубань 10:13

Ранее стало известно, что, помимо дороги Джубга-Сочи в инфраструктурный план, рассчитанный до 2024 года, не вошла и высокоскоростная магистраль Краснодар-Грозный. Это произошло из-за недостаточного уровня проработки проектов.
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Максим Акимов: «Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он – государству»

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.
Ведомостивчера в 18:11

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Триллионный проект трассы Джубга – Сочи отложили до лучших времён

Свободные Медиа06:03

Новую скоростную дорогу Джубга-Сочи не построят к 2024 году

Кубанские новости05:36

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году, заявил Акимов

РИА Новости03:14

Самую дорогую автотрассу Джубга — Сочи пока строить не будут

Кубань 2407:10

Скоростную дорогу Джубга — Сочи не построят к 2024 году

Юга.ру05:36

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году

Югополис03:57

Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году

Говорит Москва03:19
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество

«Мемориал» потребовал прекратить давление на участников исторического конкурса

С 6 мая в оргкомитет конкурса поступает информация, что в большинстве из 24 регионов, где живут победители конкурса, их научных руководителей - учителей вызывают к директорам школ для встреч с людьми, представляющимися сотрудниками местных департаментов образования, региональной администрации или спецслужб, сообщил "Мемориал" во вторник.
Обновлено в 15:44
Политика

Путин и Си Цзиньпин обсудят ситуацию на Корейском полуострове

Обновлено в 09:05
Политика

Савченко сравнила заявления Зеленского с выступлениями Порошенко

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко сравнила заявления президента Владимира Зеленского в Брюсселе с выступлениями прошлого украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 17:07
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Общество

МГУ возглавил два рейтинга российских вузов

В рейтинге RAEX тройка призеров с прошлого года не изменилась: кроме МГУ, на пьедестале МФТИ (2 место) и МИФИ (3 место).
Обновлено в 08:25
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено в 07:35
Происшествия

В Аргентине мужчина почти 20 лет держал жену в заточении

Суд Аргентины вынес решение о предварительном заключении на 60 дней в отношении 57-летнего мужчины, который в течение 19 лет держал в заключении свою жену, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 15:59
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой

Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Происшествия

Совладелец S7 Филев поднял вопрос о безопасности SSJ-100

Совладелец S7 Владислав Филев публично поднял вопрос о безопасности самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) после катастрофы лайнера этой модели в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 09:15
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Происшествия

Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Обновлено в 16:07
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Транспорт

Из-за коллапса в Шереметьево уральцы не могут получить свой багаж

В аэропорту Шереметьево складывается сложная ситуация с багажом, из-за чего уральцы, летевшие через Москву, остались на несколько суток без своих чемоданов.
Обновлено в 08:03
Кино

Как Роберт Паттинсон стал Бэтменом

Уиллем Дэфо и Роберт Паттинсон в Каннах Официально о назначении Паттинсона на роль стало известно в пятницу, 31 мая, когда студия Warner утвердила его кандидатуру.
Обновлено в 11:02
Происшествия

Пенсионерка погибла под колесами поезда метро в Москве

Ранее сообщалось, что восемнадцатилетний молодой человек упал на путь на станции метро "Арбатская" в Москве перед приходящим поездом и смог выжить.
Обновлено в 17:25
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено в 11:08
Космос

В Екатеринбурге школьник разработал лазерный сканер для исследования планет

Лучшей работой была признана модель лазерного сканера для исследования ландшафта планет.
Обновлено вчера в 11:17
Музыка

Светлана Лобода презентовала клип на песню «Пуля-Дура»

Светлана Лобода сообщила о премьере и опубликовала отрывок нового клипа в своем Instagram-аккаунте.
Обновлено в 10:56
Гаджеты

Гендиректор не считает Apple монополией

Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Политика

В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии

Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес

Певица Ани Лорак уволила всю свою команду

Певица Ани Лорак попрощалась с собственной командой. Артистка уволила концертного директора Михаила Успенского и его супругу Екатерину.
Обновлено в 07:57
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Хоккей

Дацюк может продолжить карьеру в «Автомобилисте»

Российский хоккеист СКА Павел Дацюк может продолжить выступления в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в клубе «Автомобилист».
Обновлено в 16:57
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Футбол

Промес верит в возвращение в «Спартак»

Обновлено в 04:56
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
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