Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построятКП - Кубань 10:13

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.

с чего всё началось

Ранее стало известно, что, помимо дороги Джубга-Сочи в инфраструктурный план, рассчитанный до 2024 года, не вошла и высокоскоростная магистраль Краснодар-Грозный. Это произошло из-за недостаточного уровня проработки проектов.

Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построят

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