Экономика

Трассу Джубга-Сочи к 2024 году не построятКП - Кубань 10:13

Ранее стало известно, что, помимо дороги Джубга-Сочи в инфраструктурный план, рассчитанный до 2024 года, не вошла и высокоскоростная магистраль Краснодар-Грозный. Это произошло из-за недостаточного уровня проработки проектов.
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Максим Акимов: «Чиновники не доверяют частному бизнесу, а он – государству»

Цифровизация прочно обосновалась в повестке российских властей, и у руля программы в мае прошлого года в должности вице-премьера встал Максим Акимов.
Ведомостивчера в 18:11

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Триллионный проект трассы Джубга – Сочи отложили до лучших времён

Свободные Медиа06:03

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году

Югополис03:57

Самую дорогую автотрассу Джубга — Сочи пока строить не будут

Кубань 2407:10

Скоростная дорога Джубга-Сочи не будет построена к 2024 году, заявил Акимов

РИА Новости03:14

Скоростную дорогу Джубга — Сочи не построят к 2024 году

Юга.ру05:36

Новую скоростную дорогу Джубга-Сочи не построят к 2024 году

Кубанские новости05:36

Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году

Говорит Москва03:19
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 13:56, Ашберн
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

Обновлено в 05:13
Футбол

Болельщики признали гол Месси лучшим в прошедшем сезоне Лиги чемпионов

Замкнул тройку лучших гол хорватского полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича, который тот забил в матче второго тура группового этапа против английского «Тоттенхэма».
Обновлено в 11:50
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Политика

Трамп задремал во время речи Елизаветы II

Президент США Дональд Трамп задремал на банкете во время тоста королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщает издание Mirror.
Обновлено в 11:53
Происшествия

Задержаны подозреваемые в убийстве экс-спецназовца в Подмосковье

Обновлено в 04:26
Политика

Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов вести переговоры с РФ и выполнять минские соглашения, но сначала Украина должна стать сильнее и обеспечить способность защищать себя.
Обновлено в 11:23
Футбол

Сергей Игнашевич возглавит московское «Торпедо»

Обновлено 02 июня в 10:30
Происшествия

В Пензенской области в ДТП с «Газелью» погиб человек

Один человек погиб и 10 пострадали при столкновении грузопассажирской "Газели" и автомобиля Hyundai на 754-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал", сообщили РИА Новости в ГИБДД РФ.
Обновлено в 03:51
Общество

Плательщиков алиментов могут нагрузить новыми расходами

В проекте закона предполагается, что проживающий отдельно от ребёнка родитель помимо уплаты алиментов может быть привлечен к уплате расходов, если у его дочери или сына отсутствует «пригодное для постоянного проживания» жилое помещение.
Обновлено в 06:54
Теннис

Федерер вышел в полуфинал «Ролан Гаррос», где сыграет с Надалем

Обновлено в 13:04
Происшествия

Путин прокомментировал взрывы на заводе в Дзержинске

Необходимо выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе "Кристалл" в Дзержинске, где в минувшую субботу произошли взрывы, заявил президент Владимир Путин, добавив, что поговорит на эту тему с прокуратурой.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова не приедет на «Кинотавр-2019»: актриса пожалела денег

Ирина Безрукова не приедет на "Кинотавр-2019": актриса пожалела денег Актрисе предложили из своих кровных оплатить пребывание на кинофестивале.
Обновлено в 11:16
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Космос

Обновленное зеркало снимут с телескопа БТА

Руководство Специальной астрофизической обсерватории РАН приняло решение снять с шестиметрового телескопа БТА обновленное зеркало, которое было установлено на телескоп в декабре 2018 года после 11 лет обработки на Лыткаринском заводе оптического стекла.
Обновлено вчера в 10:12
Музыка

Jay-Z стал первым миллиардером в рэпе

Среди рэп-музыкантов появился первый обладатель миллиардного состояния: это американец Jay-Z.
Обновлено в 04:25
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Футбол

Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Хоккей

Тарасенко прокомментировал победный матч с «Бостоном»

Российский форвард "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко оценил игру своего клуба в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:11
Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Наука

Стволовые клетки помогают восстановить обоняние

Обновлено вчера в 02:36
Шоу-бизнес

Панайотов просит не говорить о Началовой

«Если бы Юля знала о том, что происходит, она бы просто поржала», — считает близкий друг покойной артистки Александр Панайотов.
Обновлено в 10:22
Авто

Новый кроссовер Kia получит название Seltos

Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Культура

Видеоблогер BadComedian может закрыть канал из-за иска кинокомпании

Российский видеоблогер и кинообозреватель Евгений Баженов, известный как BadComedian, заявил о возможном закрытии своего канала на YouTube в связи с иском против него кинокомпании Kinodanz на 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

Пушков прокомментировал слова Зеленского о том, что он лучше Порошенко

Обновлено в 13:38
Происшествия

В Новосибирской области мальчик умер от укусов сторожевой собаки

Четырехлетний мальчик во время игры в поселке Коченево Новосибирской области пробежал слишком близко от находящейся на цепи сторожевой собаки, напавшей на него, ребенок погиб от укусов, сообщает во вторник следственное управление СК РФ по региону.
Обновлено в 12:11
Авто

«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray

Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» родила сына от экс-короля Малайзии

Обладательница титула "Мисс Москва-2015" 25-летняя Оксана Воеводина родила сына от бывшего короля Малайзии 49-летнего Мухаммада V. Воеводина сообщила в Instagram, что родила сына 21 мая этого года.
Обновлено в 09:10
Происшествия

По факту кражи моста в Мурманской области возбуждено уголовное дело

Обновлено в 04:28
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