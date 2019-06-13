Трапп может остаться в «Айнтрахте»Матч ТВ 01:18

Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп может продолжить карьеру в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне. Отметим, что соглашение футболиста с парижанами истекает 30 июня.

Трапп может остаться в «Айнтрахте»

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