Футбол

Трапп может остаться в «Айнтрахте»Матч ТВ 01:18

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Вратарь «ПСЖ» Кевин Трапп может продолжить карьеру в «Айнтрахте» из Франкфурта-на-Майне. Отметим, что соглашение футболиста с парижанами истекает 30 июня.
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