Футбол

Траоре пропустил матч с «Пюником», потому что забыл паспортРИА Новости 05:44

Нападающий английского "Вулвурхэмптона" Адама Траоре не смог попасть на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским "Пюником", потому что оставил дома свой паспорт, сообщает Рейтер.
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Нападающий «Вулверхэмптона» Траоре не полетел на игру с «Пюником», так как забыл паспорт

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РИА Новости05:44
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