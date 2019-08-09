Футбол
Траоре пропустил матч с «Пюником», потому что забыл паспортРИА Новости 05:44
Нападающий английского "Вулвурхэмптона" Адама Траоре не смог попасть на первый матч третьего отборочного раунда Лиги Европы с армянским "Пюником", потому что оставил дома свой паспорт, сообщает Рейтер.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:39, Вашингтон
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Бывший муж Ани Лорак показал свою возлюбленную
Обновлено в 07:03
Политика
Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
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Huawei анонсировала оболочку EMUI 10
В ходе ежегодного мероприятия Huawei Developers Conference, на которой компания делится с разработчиками новостями об аппаратных и программных решениях, Huawei официально анонсировала оболочку EMUI 10.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Забайкалье осудят экс-полицейского, виновного в убийстве
Следователи установили, что мотивом у экс-полицейского стала неприязнь к потерпевшему.
Обновлено в 06:14
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Джорджевич подпишет контракт с «Локомотивом» до понедельника
Как стало известно Sport24, нападающий «Зенита» Лука Джорджевич пока не подписал контракт с московским «Локомотивом».
Обновлено в 07:46
Политика
Названа дата начала работы Верховной рады нового созыва
Первое заседание Верховной рады нового созыва состоится 29 августа, сообщает «112 Украина».
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Здоровье
Число больных раком детей в России достигло 10-летнего максимума
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Обновлено в 08:07
Наука
В Китае найден древнейший в Азии ископаемый лес
Китайские учёные открыли самый древний ископаемый лес в Азии.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
США угрожают вывести войска из Германии, отправив их в Польшу
Посол США в Германии Ричард Гренелл подверг резкой критике немецкие военные расходы в интервью немецкому информационному агентству DPA, утверждая, что Берлин злоупотребляет своей дружбой с Вашингтоном.
Обновлено в 09:30
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Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве
Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено 07 августа в 11:55
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
Ушла из жизни мать лидера ДДТ Юрия Шевчука
В Уфе скончалась мать известного российского музыканта — лидера группы ДДТ Юрия Шевчука.
Обновлено в 06:37
Политика
Украина и США обсуждают новые поставки ракетных комплексов Javelin
Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинской армии, заявил в пятницу временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело
В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Общество
ФСИН проведет в Москве соревнования по вождению автозаков
ФСИН России проведет 10 августа в Москве масштабный турнир по вождению автозаков.
Обновлено в 06:11
Общество
Бывшая жена Потанина подала к нему иск в лондонский суд
Бывшая супруга владельца "Интерроса" Владимира Потанина Наталья подала к нему иск в суд Лондона, сообщает The Telegraph.
Обновлено в 06:11
Общество
Петербург отмечает 75-летие со Дня окончания Ленинградской битвы
В этом году Петербург отмечает 75-летие со Дня окончания Ленинградской битвы.
Обновлено вчера в 23:00
Футбол
Фрэнк Лэмпард: «Не собираюсь принимать работу в „Челси“ как должное»
Специалист принял лондонцев летом, 14 августа "Челси" проведет первый официальный матч под его руководством - в игре за Суперкубок Англии "синие" встретятся с "Ливерпулем".
Обновлено в 09:27
Космос
Новосибирский фотограф снял фильм про поездку на Байконур
Новосибирец Александр Иванец вместе с товарищем из Омска Ильёй Нодия сняли фильм о Байконуре.
Обновлено в 05:09
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено в 08:07
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
Политика
Зеленский не захотел подписывать заявление с патриархом Варфоломеем
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Украина объяснила решение пустить российский самолет вопреки запрету
Украина разрешила российскому самолету пролететь над своей территорией, чтобы избежать возможной аварийной ситуации.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
Певец Рики Мартин впервые показал дочь
В 2018 году Рики Мартин и Джван Йосеф вступили в брак. В декабре 2018-го суррогатная мать родила им дочь Люсию.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33