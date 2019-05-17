Политика

Транзит российской нефти на Украину приостановленВести.Ru 08:59

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину. В концерне "Белнефтехим" поясняют, что это сделано из-за отсутствия резервуаров для грязной нефти на украинской территории. Транзит нефти в сторону Польши также не осуществляется, передает "Интерфакс".
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На Украине назвали причину приостановки транзита нефти по «Дружбе»

RT на русском12:21

Транзит российской нефти на Украину приостановлен

Вести.Ru08:59

Белоруссия остановила транзит российской нефти на Украину

Газета.Ru10:35

Украина приостановила прием нефти по «Дружбе»

РИА Новости09:04

Белоруссия приостановила транзит нефти в направлении Украины

ТАСС09:04

Беларусь приостановила транзит нефти по «Дружбе» в направлении Украины и Польши

Новая газета09:52

Белоруссия решила приостановить транзит нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Украины и Польши

Эхо Москвы09:30
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Авто

Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России

Обновлено в 04:03
Футбол

Аллегри покинет пост главного тренера «Ювентуса»

Обновлено в 07:36
Общество

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Общество

«Ловец покемонов» пришел на акцию по защите сквера в Екатеринбурге

Обновлено в 11:29
Происшествия

В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»

В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Общество

Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт

Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Женщину с коляской сбили в Калуге

Как будто водитель держал нажатым тормоз, а потом перенес ногу на газ. "Рено" задел женщину, державшую коляску.
Обновлено в 10:05
Политика

Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины

Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
Общество

Мэром Екатеринбурга приостановлено возведение храма Святой Екатерины

В Екатеринбурге приостановлены работы строительства храма на территории сквера.
Обновлено в 00:43
Авто

АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta

В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия

«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде

Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Здоровье

Андрей Воробьев посетил новую поликлинику в Химках

Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые осталась одна с тремя детьми без прислуги

Диброва обрадовалась возможности впервые за десять лет провести время наедине с сыновьями.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Музыка

Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»

Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Шоу-бизнес

«Омолодившуюся» Марию Погребняк сравнили с дочерью Аллы Пугачевой

Другие сравнили «помолодевшую» Погребняк с наследницей Аллы Пугачевой — Лизой.
Обновлено в 12:56
Политика

Маас объявил о достижении договорённости о сохранении России в ПАСЕ

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что в рамках сессии Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) между ним и российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым была достигнута договорённость о том, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 06:53
Хоккей

«Бостон» вышел в финал Кубка Стэнли

Обновлено в 02:58
Хоккей

Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ

По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Общество

Бизнес-тренера Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:58
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Обновлено в 06:32
Авто

Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа

Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Экономика

Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»

Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Происшествия

В резиденции посла Великобритании в Москве произошло возгорание

Обновлено в 12:01
Общество

Медведев посетил госпиталь ветеранов в Ростове-на-Дону

Обновлено в 11:34
Экономика

Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров

ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Культура

Нагиев прокомментировал отмену итогов шоу «Голос. Дети»

Привлеченная для проверки результатов голосования компания Group-IB выявила факты накрутки голосов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

СМИ сообщили об отставке первого замглавы Службы безопасности Украины

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Павел Демчина подал в отставку.
Обновлено в 13:09
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