Политика
Белоруссия приостановила транзит российской нефти на УкраинуИнтерфакс 08:36
Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".
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Происшествия
«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100
Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Политика
FT сообщила о проблемах украинских портов из-за Крымского моста
Из-за появления Крымского моста украинские порты столкнулись с серьезными проблемами, так как суда, которые туда следуют, страдают от постоянных задержек, пишет Financial Times (FT).
Обновлено в 02:31
Происшествия
У полковников ФСБ изъяли ценности на 12 млрд рублей
Кирилл Черкалин обвиняется ГВСУ СКР в получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на общую сумму $850 тыс. от некоего господина Назарова, который, по версии следствия, платил ему в период с 2013 по 2015 год «за общее покровительство».
Обновлено в 10:17
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери
Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.
Обновлено в 09:16
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Кино
Роберт Паттинсон станет новым Бэтменом
Обновлено в 04:47
Хоккей
Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах
Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Политика
Украина может исчезнуть через пять лет – бывший спикер Верховной рады
Бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин предсказал исчезновение Украины через пять лет в случае, если государству в этот срок не удастся урегулировать вопрос с Донбассом.
Обновлено в 13:08
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Политика
Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.
Обновлено в 13:40
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Реалом» в полуфинале баскетбольной Евролиги
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Москве разыскивают женщину, бросившую девочку в поликлинике
Судя по записям, женщина с ребёнком на руках зашла в поликлинику в 17:51 16 мая, поднялась с девочкой на второй этаж, где посадила её на кресло в коридоре.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Авто
Кроссовер Chery Tiggo 3 получит новый дизайн и экономичный мотор
«Провалившись» на домашнем рынке в январе-апреле 2019 года (продажи рухнули на 59%), компактный кроссовер Chery Tiggo 3 готовится к обновлению.
Обновлено в 08:56
Авто
Rolls-Royce предлагает шампанское за почти 50 000 долларов
Корпус сундука выполнен из обработанного алюминия и углеродного волокна, и на нем даже нашлось место, где дизайнеры нанесли логотип Spirit of Ecstasy и вставки из дерева Tudor Oak — такие материалы можно найти и в автомобилях марки.
Обновлено в 04:00
Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
В сети появилось видео крушения истребителя F-16 в Калифорнии
Самолет в четверг рухнул на склад, расположенный на территории авиабазы ВВС США Момент крушения истребителя F-16 ВВС США в округе Риверсайд Южной Калифорнии попал на видео.
Обновлено в 08:33
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Происшествия
«Свидетели Иеговы» сообщили о задержании семерых адептов в Волгограде
Участники религиозной организации «Свидетели Иеговы» заявили, что 16 мая в Волгограде задержали семерых ее последователей сообщается на сайте «Свидетелей Иеговы».
Обновлено в 12:37
Политика
На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ
Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие
Во время обстрела Горловки ранило мирного жителя
Обновлено в 14:29
Авто
BMW выпустила юбилейную версию седана M5
Известно, что в США будет отправлено всего 35 экземпляров из 350 BMW M5 Edition 35 Years / Начальная цена модели стартует с отметки в 128995 долларов США.
Обновлено в 00:37
Экономика
Forbes сравнил премии российских топ-менеджеров
ГМК «Норильский никель» потратила на выплаты премий управленческому персоналу больше остальных крупных компаний России, выяснил российский Forbes.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Москве пожарные спасли 15 человек из горящего дома
Обновлено в 13:49