Энергетика
Транзит российской нефти через Украину в июле снизился на 17%Rambler News Service вчера в 10:30
«Транзит в страны Восточной Европы, по сравнению с июлем 2018 года, снизился на 16,9% — до 1,041 млн тонн», — говорится в сообщении. По сравнению с показателем июня 2019 года транзит нефти через Украину вырос на 16,1%.
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Армия и оружие
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Происшествия
Ремонт подводного аппарата «Лошарик» начнется осенью
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Армия и оружие
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Все же тотальный контроль и официальное молчание не сумели сохранить тайну.
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Здоровье
Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.
Обновлено вчера в 20:08
Гаджеты
Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro
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Обновлено вчера в 21:28
Политика
Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга
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Авто
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Общество
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Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
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Обновлено вчера в 16:33
Гаджеты
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Общество
Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах
Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК.
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Экономика
Россияне стали покупать меньше мяса
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 01:04
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
На Камчатке медведь загрыз человека
На Камчатке в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района медведь загрыз человека.
Обновлено в 01:15
Происшествия
Застрявших по пути из Крыма челябинских детей вернут домой
Обновлено вчера в 07:33
Политика
Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку
Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула
По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.
Обновлено в 01:05
Кино
Фильм «Движение вверх» собрал в Китае $13 млн
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Футбол
Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги чемпионов
Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.
Обновлено в 01:29
Политика
На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата
Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
Обновлено вчера в 07:36
Авто
Mercedes-Benz отзывает 944 автомобиля в России
Официальный представитель немецкого изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» объявил об отзыве 944 автомобилей марки Mercedes-Benz Х-Class.
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Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Религия
Почему на Медовый спас лакомились блинами с медом и маком
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
В Роскачестве дали советы по выбору вина
Обновлено в 01:00
Футбол
Ловчев считает, что «Краснодар» проявил характер в матче с «Порту»
Ранее тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу команды над «Порту» в квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:33