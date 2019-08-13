«Транзит в страны Восточной Европы, по сравнению с июлем 2018 года, снизился на 16,9% — до 1,041 млн тонн», — говорится в сообщении. По сравнению с показателем июня 2019 года транзит нефти через Украину вырос на 16,1%.

Транзит российской нефти через Украину в июле снизился на 17%

Здоровье Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели В свою очередь, врач-психиатр, психотерапевт, кандидат медицинских наук Лев Пережогин добавил, что нельзя однозначно сказать, как повлияет сокращение рабочей недели на психологию человека.

Гаджеты Авиавласти США запретили провоз ряда ноутбуков MacBook Pro Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) вводит запрет на провоз в самолетах некоторых моделей ноутбуков MacBook Pro 2015-2017 годов после заявления компании Apple о риске возгорания батарей этих компьютеров, сообщает газета Hill со ссылкой на заявление управления.

Политика Китай отказал двум кораблям ВМС США в заходе в порт Гонконга Власти Китая не разрешили двум кораблям ВМС США зайти в порт Гонконга.

Политика Суммарный рейтинг парламентских партий опустился до 51% Не представленные в Госдуме «Коммунисты России» с 3% впервые обогнали парламентскую «Справедливую Россию» (2%).

Общество Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфоне Водителям разрешат предъявлять сотруднику ГИБДД электронный полис ОСАГО на смартфоне или другом электронном устройстве, а также предъявить его бумажную копию при проверке документов на дорогах.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Общество Власти раскрыли данные о жестоком обращении с детьми в регионах Лидером по числу случаев жестокого обращения с детьми в России в 2018 году стал Пермский край, следует из данных Министерства просвещения и Росстата, с которыми ознакомился РБК.

Экономика Россияне стали покупать меньше мяса За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).

Политика Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.

Происшествия На Камчатке медведь загрыз человека На Камчатке в посёлке Озерновский Усть-Большерецкого района медведь загрыз человека.

Политика Сын Порошенко на русском рассказал о любви к украинскому языку Сын экс-президента Украины Петра Порошенко - Михаил признался, что в повседневной жизни разговаривает на русском языке.

Происшествия Теплоход с 50 пассажирами спасли от крушения вблизи Барнаула По предварительным данным, теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление на участке реки, где глубина достигает 17 м, однако экипаж оказавшегося рядом судна помог предотвратить трагедию.

Политика Зеленский уволил переговорщика по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.

Футбол Определились все пары участников раунда плей-офф Лиги чемпионов Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги чемпионов. По итогам матчей третьего квалификационного раунда определились следующие пары.

Политика На Украине российского дипломата объявили персоной нон грата Российского дипломата объявили персоной нон грата на Украине, сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Авто Mercedes-Benz отзывает 944 автомобиля в России Официальный представитель немецкого изготовителя Mercedes-Benz на российском рынке АО «Мерседес-Бенц РУС» объявил об отзыве 944 автомобилей марки Mercedes-Benz Х-Class.

Общество В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.