Энергетика

Транзит российской нефти через Украину в июле снизился на 17%Rambler News Service вчера в 10:30

«Транзит в страны Восточной Европы, по сравнению с июлем 2018 года, снизился на 16,9% — до 1,041 млн тонн», — говорится в сообщении. По сравнению с показателем июня 2019 года транзит нефти через Украину вырос на 16,1%.
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Транзит российской нефти через Украину в июле снизился на 17%

Rambler News Serviceвчера в 10:30
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