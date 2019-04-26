Политика

Транзит нефти из РФ по «Дружбе» через Украину восстановится к 10 маяПРАЙМ 09:40

Техническое решение по возобновлению транзита нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" найдено, прокачка через Украину в сторону НПЗ Чехии и Словакии может восстановиться к концу первой декады мая, заявил в пятницу в Минске гендиректор "Укртранснафта" Николай Гавриленко.
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Техническое решение по возобновлению транзита нефти по «Дружбе» найдено

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Газета.Ru10:10

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Интерфакс10:02

Транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» через Украину будет восстановлен к концу первой декады мая

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ТАСС09:40

Транзит нефти из России через Украину по нефтепроводу «Дружба» восстановят 10 мая

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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
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