Транзит нефти из РФ по «Дружбе» через Украину восстановится к 10 маяПРАЙМ 09:40

Техническое решение по возобновлению транзита нефти из РФ по нефтепроводу "Дружба" найдено, прокачка через Украину в сторону НПЗ Чехии и Словакии может восстановиться к концу первой декады мая, заявил в пятницу в Минске гендиректор "Укртранснафта" Николай Гавриленко.

Транзит нефти из РФ по «Дружбе» через Украину восстановится к 10 мая

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