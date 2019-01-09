Политика

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен
Газета.Ru
05:18

"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - сказал Миллер.
Газета.Ru05:18
Алексей Миллер
Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал.
— Алексей Миллер, российский экономистИнтерфакс вчера в 11:15

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