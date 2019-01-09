Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал.

"Полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск-Вильнюс-Каунас-Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал", - сказал Миллер.

Транзит газа в Калининградскую область через Литву приостановлен

Политика Политика Песков прокомментировал данные о возможности обмена Уилана на Бутину В МИД России, комментируя возможность обмена Уилана, подчеркнули, что задержанному ещё не предъявлены обвинения, поэтому ставить вопрос об обмене невозможно.

Политика Политика Трамп выступил с обращением к нации о кризисе на границе Президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением к нации на фоне политического кризиса, который возник из-за нежелания его политических противников-демократов одобрить финансирование строительства стены на границе с Мексикой.

Политика Политика Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины

Армия и оружие Армия и оружие США исключили размещение войск на Курилах

Политика Политика Бывший глава ЦРУ назвал Путина «подарком» для НАТО Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус назвал президента России Владимира Путина «самым большим подарком» для НАТО.

Политика Политика Песков: Россия достигла понимания с WADA Пресс-секретарь Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил о том, что Россия достигла понимания с Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по поводу передачи данных Московской антидопинговой лаборатории.

Политика Политика В конгрессе США призвали отложить снятие санкций с Дерипаски Председатели семи комитетов палаты представителей конгресса США призвали минфин страны отложить снятие санкций с компаний российского бизнесмена Олега Дерипаски.

Армия и оружие Армия и оружие В Россию из Лаоса прибыли 30 танков Т-34 Лаосская Народно-Демократическая Республика вернула России 30 танков Т-34.

Политика Политика В Госдуме открылась весенняя сессия Весенняя сессия торжественно открылась в среду, 9 января, в Государственной думе под звуки гимна России.

Политика Политика США грозят санкциями подрядчикам «Северного потока — 2» Власти Соединенных Штатов в своих попытках заблокировать строительство газопровода «Северный поток — 2» рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в проекте, пишет немецкая газета Handelsblatt.

Армия и оружие Армия и оружие МИД Турции выступил за совместный с РФ контроль выхода США из Сирии Анкара выступает за совместный с Москвой и Тегераном контроль за выводом американских войск из Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Армия и оружие Армия и оружие ВМС США испытали гиперзвуковые снаряды

Политика Политика Роскосмос не станет выходить из проектов с NASA из-за визита Рогозина Несмотря на отмену приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина посетить США, госкорпорация не намерена выходить из совместных с NASA проектов, заявил официальный представитель Роскосмоса Владимир Устименко.

Политика Политика Китай завершил торговые переговоры с США Ранее сообщалось, что КНР и США продлили переговоры по торгово-экономическим вопросам в Пекине.