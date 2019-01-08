Политика
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановилиREGNUM08 января в 08:27
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву. СПГ-терминал, отметил губернатор, необходим для обеспечения газом в «изолированном режиме».
REGNUM08 января в 08:27
Оценить
Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал.
— Алексей Миллер, российский экономистИнтерфакс 08 января в 11:15
Подробнее о событии
Алиханов: газовый терминал страхует от эмоциональных выбросов отдельных политиков
Новый Калининград.Ru11:01
«Ведомости»: Полная автономность Калининграда от транзитного газа обойдётся в 480 млн долларов в год
Калининград.Ruвчера в 01:16
Показать все источники
Россия открыла терминал для поставок газа в Калининградскую область без транзита через Беларусь
КП - Беларусь08 января в 10:25
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 12:41, Ашберн
Политика
Парагвай объявил о разрыве дипотношений с Венесуэлой
Обновлено в 12:03
Политика
«Би-би-си» ответила на обвинения в нарушении законодательства России
Британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" ответила на претензии Роскомнадзора, связанные с нарушением закона о СМИ России.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии
В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Политика
Украина продолжит попытки провести корабли через Керченский пролив
Украина намерена продолжить попытки провести корабли через Керченский пролив, заявил в четверг заместитель министра по вопросам "временно оккупированных" территорий Украины Юрий Грымчак.
Обновлено в 12:12
Политика
Лукашенко пригрозил России утратой союзника
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
Обновлено в 11:34
Политика
NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Падение российского военного спутника попало на видео
Камеры телеканала FOX во время трансляции матча по крикету в Новой Зеландии засняли момент гибели российского спутника «Космос-2430».
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
Ракетный эсминец Военно-морских сил США USS Gravely («Грэйвли») вошел в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 09:58
Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
Обновлено в 05:34
Политика
В Думу внесли законопроект о запрете передачи Курил
В Госдуму внесен законопроект "О территориальных претензиях к Российской Федерации со стороны Японии", запрещающий передачу Курильских островов, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:16
Армия и оружие
В ЦАР может появиться российская военная база
Российская военная база может появиться в Центрально-Африканской Республике, сообщила министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра.
Обновлено в 02:13
Политика
Томос об автокефалии вернулся на Украину
Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата.
Обновлено в 06:49
Политика
В НАТО заявили о готовности к диалогу с Россией по ДРСМД
Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова к консультациям с США на уровне военных и дипломатов по Договору РСМД.
Обновлено в 03:31
Политика
Всемирный банк выберет нового главу до середины апреля
«Новый президент, как ожидается, будет выбран до весенней встречи 2019 года», — отметили во Всемирном банке.
Обновлено в 11:32
Политика
На развитие угольной отрасли потратят 1,5 млрд рублей
Около 1,5 трлн руб. будет вложено в развитие угольной отрасли и портовой инфраструктуры в ближайшее время, рассказал на встрече с президентом России Владимиром Путиным министр энергетики Александр Новак.
Обновлено в 10:48