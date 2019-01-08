Политика

Транзит газа через Литву в Калининградскую область временно остановили
REGNUM
08 января в 08:27

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2018 года губернатор Калининградской области Антон Алиханов говорил, что регион по-прежнему рассчитывает получать газ наземным способом транзитом через Литву. СПГ-терминал, отметил губернатор, необходим для обеспечения газом в «изолированном режиме».
REGNUM08 января в 08:27
Алексей Миллер
Уважаемый Владимир Владимирович, на схеме можно сейчас видеть, что полностью отключена система поставок газа через магистральный газопровод Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград, и газоснабжение Калининградской области в текущий момент полностью осуществляется через приемный морской терминал.
— Алексей Миллер, российский экономистИнтерфакс 08 января в 11:15

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