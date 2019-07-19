Происшествия

Несколько человек пострадали при задымлении самолета в ШереметьевоСтрана Советов on-line 01:01

По предварительным данным несколько человек во время аварийной эвакуации получили различные степени травмы и обратились за медицинской помощью. Пассажирам была оказана необходимая помощь. Авиакомпания подготовила резервный борт для отправления пассажиров рейса в пункт назначения.
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Пассажир рассказал о происходящем на борту задымившегося в Шереметьево самолета

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RT на русском02:32
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
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