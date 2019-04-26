Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»RT на русском 11:01

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».
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Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

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Загрязнение Urals объявлено умышленным — «диверсантов» ищут

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Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба»

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«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

ТАСС12:48

Самарская компания ответила на обвинение «Транснефти» в загрязнении нефти

РБК13:08
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«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника

КП - Беларусь12:15
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:35, Ашберн
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В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
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Происшествия

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В Нигерии в результате нападения неизвестных на кортеж были похищены два работника англо-голландского нефтегазового концерна Shell.
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Происшествия

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Происшествия

Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод

Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
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МИД Мексики выразил обеспокоенность ситуацией на границе с США

Мексика направила в посольство США официальную ноту с выражением обеспокоенности ситуацией на некоторых переходах через мексикано-американскую границу.
Обновлено в 18:47
Политика

В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59
Хоккей

Названы претенденты на приз лучшему тренеру сезона в НХЛ

Оглашены имена тренеров, которые претендуют на «Джек Адамс Эворд» в этом сезоне. Награда вручается Ассоциацией журналистов НХЛ.
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Футбол

Проект нового стадиона «Торпедо» показали в Москве

Обновлено в 17:45
Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
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Происшествия

Загорелся вагон электрички Царицыно — Серпухов

Один из вагонов электрички, следовавшей из Царицыно в Серпухов, загорелся на площади свыше 70 кв. м. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе МЧС.
Обновлено в 17:34
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
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Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Происшествия

На Ленинском проспекте перевернулся автомобиль

В Кировском районе Петербурга перевернулся автомобиль Daewoo Nexia. Авария произошла около полуночи возле дома №128 по Ленинскому проспекту.
Обновлено в 17:53
Баскетбол

ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
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Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

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В эфире радиостанции «Эхо Москвы» обсудили вопрос контроля в сфере детского питания в столице.
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Cranberries выпустили последний альбом с голосом Долорес О’Риордан

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Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

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Армия и оружие

В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ

Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
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Новым чемпионом League of Legends стала волшебная кошка Юми

Riot Games анонсировали нового героя League of Legends - им стала волшебная кошка-фамильяр Юми.
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В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы

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В Калининграде стартовал кинофестиваль «Край света. Запад»

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Toyota готовится представить новый хэтчбек Glanza

Бренд Toyota готовится презентовать широкой общественности свой новый хэтчбек Glanza.
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Благодатный огонь доставят в Северную Осетию

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Фанаты «Мстителей» жестоко избили посетителя кинотеатра за спойлеры

Обновлено в 16:12
Политика

Путин утвердил критерии оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин утвердил критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов России и региональных органов исполнительной власти.
Обновлено в 03:30
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Суд в Киеве получил иск о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружной административный суд Киева поступил на рассмотрение иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко, проигравшему выборы главы государства, и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских электоральных кампаний, приводит РИА "Новости" сообщение пресс-службы суда.
Обновлено в 15:31
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