«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»RT на русском 11:01

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин заявил, что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» было умышленным и произошло через частную компанию «Самаратранснефть-терминал».

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

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