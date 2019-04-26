Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»ТАСС 26 апреля в 12:48
Загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" было умышленным и произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает нефть нескольких малых производителей. Об этом сообщил журналистам официальный представитель "Транснефти" Игорь Демин.
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«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника
КП - Беларусь26 апреля в 12:15
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 06:02, Ашберн
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