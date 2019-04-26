«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»РИА Новости 11:43

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

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