Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»РИА Новости 11:43

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
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Что произошло за день: пятница, 26 апреля

Интерфакс13:45

Кто умышленно испортил российскую нефть? И кто за это ответит?

BFM.ru13:37

«Транснефть» назвала источник появления хлора в трубопроводе «Дружба»

Ведомости14:10

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

РИА Новости11:43

Самарская компания ответила на обвинение «Транснефти» в загрязнении нефти

РБК13:08

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

RT на русском11:01

Хлор в нефть вытек из «Самаратранснефть-Терминала»

Коммерсантъ13:16
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн

«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника

КП - Беларусь12:15
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 14:25, Ашберн
Футбол

Васильев получил запрос от «Спартака», стороны обсуждают полномочия

Специалист ещё не дал согласия. Многое в этом вопросе будет зависеть от обсуждаемых полномочий.
Обновлено в 12:32
Политика

В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Кино

Ушла из жизни актриса Элина Быстрицкая

В Москве на 92-м году жизни скончалась народная артистка СССР Элина Быстрицкая.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

ВКС РФ нанесли массированный авиаудар по боевикам в Сирии

Обновлено в 09:30
Авто

В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant

Фирма Mopar, которая является заводским тюнинг-подразделением Chrysler, объявила о старте продаж двигателя Hellephant, который обладает мощностью 1000 «лошадиных сил».
Обновлено в 08:53
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика

Daimler не смог объяснить наличие лимузинов Mercedes у Ким Чен Ына

В германском концерне Daimler удивились, узнав о люксовых автомобилях Mercedes в автопарке главы КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 13:08
Кино

Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Пожар на территории «Красмаша» не затронул ракетный завод

Пожар на территории предприятия «Красмаш» в Красноярске произошел на частном заводе. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в «Роскосмосе».
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес

В объятиях Железного человека: Кайли Дженнер примерила образ Капитана Марвел

Кайли примерила наряд Капитана Марвел, а её возлюбленный решил побыть в образе Железного человека.
Обновлено в 11:00
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

В Окружном административном суде Киева заявили о принятии к рассмотрению иска о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко.
Обновлено в 13:19
Политика

Россияне смогут пребывать в Черногории без визы до 90 дней

В МИД России сообщили, что граждане страны в период с 15 апреля по 31 октября 2019 года смогут без оформления визы посетить Черногорию.
Обновлено в 13:34
Происшествия

В Уфе полицейские ищут семью из пяти человек

Заявление о пропаже пяти человек поступило в полицию в апреле, тогда как, по неподтвержденной информации, семья пропала в декабре 2018 года, отмечает в пятницу, 26 апреля, «РИА Новости».
Обновлено в 12:33
Спорт

Загитова исполнит мечту слепой девочки

Обновлено в 10:59
Политика

США выходят из Международного договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп объявил о выходе Соединённых Штатов из Международного договора о торговле оружием.
Обновлено в 13:00
Политика

Посольство России назвало приговор Бутиной вопиющим беззаконием

В посольстве России в США прокомментировали решение американского суда приговорить россиянку Марию Бутину к 18 месяцам тюрьмы.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Певица Слава вступилась за Бузову из-за критики Собчак

Напомним, что Ксения Собчак раскритиковала Бузову в своем выпуске на канале в YouTube.
Обновлено в 12:19
Гаджеты

Рендеры на основе CAD для iPhone XI

В сети появилась утечка якобы «окончательных» рендеров на основе CAD для iPhone XI.
Обновлено в 06:04
Политика

Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу

Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Общество

Писатель Аствацатуров возглавил музей Набокова в Петербурге

Писатель, литературовед, заведующий кафедрой междисциплинарных исследований в области языков и литературы Санкт-Петербургского государственного университета Андрей Аствацатуров стал директором Музея В. В. Набокова СПбГУ.
Обновлено в 12:09
Политика

В ЦИК Украины назвали дату оглашения результатов выборов президента

«30 апреля ориентировочно в 12:00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии, на котором предусматривается установка и объявление результатов повторного голосования 21 апреля 2019 года на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:20
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу

В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Происшествия

СК предъявил обвинение избившим до смерти отца бойца ММА полицейским

Обновлено в 10:31
Происшествия

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке

Еще три взрыва произошли на Шри-Ланке, в восточной части острова, в городе Калмунай, сообщает «РИА Новости» в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 11:08
Автоспорт

Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»

Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Общество

Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России

В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Авто

Дальневосточное автопредприятие Mazda лишили госсубсидий

По сообщению журналистов, субсидии перевозки новых автомобилей, выпускаемых на Дальнем Востоке, с 2020 года будут отменены в рамках господдержки промышленности.
Обновлено в 13:18
Спорт

Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения

Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
Обновлено в 04:12
Происшествия

В Москве задержали открывшего стрельбу из машины мужчину

В Москве полиция задержала мужчину, который открыл стрельбу из автомобиля на западе города.
Обновлено в 13:56
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