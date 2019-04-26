Политика

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»РИА Новости 11:43

Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
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«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

РИА Новости11:43

В России возбудили уголовное дело по факту умышленного загрязнения российской нефти

Эхо Москвы11:30

Возбуждено дело об умышленном загрязнении нефти в нефтепроводе «Дружба»

Интерфакс10:45

«Транснефть» сообщила о возбуждении дела об умышленном загрязнении нефти

Ведомости10:53

«Транснефть» сообщила о возбуждении уголовного дела о загрязнении нефти

Коммерсантъ10:48

«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»

RT на русском11:01

Самарская компания ответила на обвинение «Транснефти» в загрязнении нефти

РБК12:38
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«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника

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