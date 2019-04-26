Политика
«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленнымNews.ru вчера в 10:53
Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.
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«Транснефть»: сырье в трубопроводе загрязнили вредители через узел частника
КП - Беларусьвчера в 12:15
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
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В шоу «Голос. Дети» победила дочь Алсу
Обновлено вчера в 17:45
Футбол
Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната
Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.
Обновлено в 22:00
Происшествия
В Воронежской области тушат крупный пожар
Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.
Обновлено в 19:32
Происшествия
В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер
Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.
Обновлено в 18:19
Происшествия
В Хабаровском крае разбился самолет Як-18
В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика
Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.
Обновлено в 11:24
Политика
Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено в 14:21
Здоровье
Сегодня день рождения празднует Вадим Прелатов
Сегодня кардиохирург, почетный гражданин Саратова и Саратовской области Вадим Прелатов празднует день рождения.
Обновлено в 04:44
Авто
В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
На самом деле MU-X является перелицованной версией TrailBlazer, который в свою очередь создан на базе пикапа Colorado, только у последнего сзади установлены рессоры, а не пружины.
Обновлено вчера в 12:12
Политика
Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга
Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.
Обновлено в 17:40
Авто
Прощание с Pajero, самая дорогая «буханка» и другие новости недели
Для выяснения причин случившегося автопроизводитель отправил в Китай группу экспертов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Пожар произошел в колонии для рецидивистов в Костроме
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С»
Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С».
Обновлено в 12:50
Космос
Запуск спутника «Глонасс-М» с Плесецка отложили на 2 недели
Запуск навигационного спутника "Глонасс-М" переносится на две недели.
Обновлено в 20:08
Футбол
«Динамо» и «Ахмат» не выявили победителя в матче РПЛ
Обновлено в 13:53
Авто
Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили
В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.
Обновлено в 13:37
Общество
В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации
Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено вчера в 09:01
Авто
Почему не стоит покупать подержанные машины у официальных дилеров
Обновлено вчера в 05:41
Здоровье
Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича
Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.
Обновлено в 06:25
Культура
Ведущая «Голос. Дети» прокомментировала финал конкурса
Обновлено в 10:18
Транспорт
Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Кино
Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри»
Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.
Обновлено в 03:30
Политика
National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США
США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.
Обновлено в 21:32
Шоу-бизнес
Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста
Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.
Обновлено в 21:58
Политика
Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь
Обновлено в 12:48
Технологии
Представлен робот для безопасного десантирования с высоты без парашюта
Группа инженеров из Университета Беркли, компании Squishy Robotics и разработчиков НАСА начала полевые испытания «упруго-жёсткого» робота для безопасного десантирования с высоты без парашюта.
Обновлено в 05:13