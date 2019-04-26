«Транснефть»: загрязнение трубопровода «Дружба» было умышленнымNews.ru вчера в 10:53

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» носило умышленный характер. Об этом сообщил журналистам официальный представитель «Транснефти» Игорь Дёмин.

Футбол Неймар пошел по стопам Макгрегора и ударил фаната Бразильский нападающий закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они перекинулись парой фраз, а затем Неймар ударил мужчину рукой в подбородок.

Происшествия В Воронежской области тушат крупный пожар Пожару присвоен четвертый — максимальный для Воронежской области — номер сложности.

Происшествия В Финском заливе в Петербурге перевернулся прогулочный катер Прогулочный катер, на борту которого находились девять человек, перевернулся в Финском заливе в районе Канонерского острова, сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте СКР.

Политика Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня.

Политика Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.

Технологии Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.

Здоровье Сегодня день рождения празднует Вадим Прелатов Сегодня кардиохирург, почетный гражданин Саратова и Саратовской области Вадим Прелатов празднует день рождения.

Авто В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X На самом деле MU-X является перелицованной версией TrailBlazer, который в свою очередь создан на базе пикапа Colorado, только у последнего сзади установлены рессоры, а не пружины.

Политика Премьер Японии подарил Трампу запонки из жемчуга Господин Трамп получил в подарок от господина Абэ жемчужные запонки.

Армия и оружие Под Астраханью прошли боевые стрельбы из новых РСЗО «Торнадо-С» Расчёты реактивных дивизионов артиллерийской дивизии Южного военного округа (ЮВО) впервые произвели под Астраханью боевые стрельбы из новых российских систем залпового огня «Торнадо-С».

Авто Стали известны регионы РФ, где чаще всего покупают новые автомобили В первом квартале россияне приобрели 323 тысячи легковых автомобилей Москва стала лидером по числу проданных за первые три месяца 2019 года легковых автомобилей, свидетельствуют данные Автостата.

Шоу-бизнес Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью Началова скончалась 16 марта в возрасте 38 лет. 21 марта певицу похоронили на Троекуровском кладбище.

Общество В России утвержден новый порядок проведения диспансеризации Новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Здоровье Диетолог порекомендовал суточную порцию пасхального кулича Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на главного внештатного специалиста диетолога столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову, на Пасху после поста не желательно есть более 200 граммов кулича.

Транспорт Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".

Кино Хлоя Грэйс Морец сыграет в ремейке «Тома и Джерри» Актриса Хлоя Грэйс Морец примет участие в полнометражном фильме «Том и Джерри». Об этом сообщил портал Collider.

Политика National Interest рассказал, как «помирить» Россию и США США могут «помирить» с Москвой признание Крыма частью России и остановка расширения НАТО.

Шоу-бизнес Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста Зимой текущего года певица Ирина Понаровская была удостоена звания Заслуженной артистки.