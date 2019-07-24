Энергетика
«Транснефть» утвердила размер компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»TatCenter 11:06
Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба».
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с чего всё началось
Предельный размер выплат по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти будет общим для всех грузоотправителей и составит до $15 за баррель некондиционной нефти, но «грузоотправители должны документально подтвердить понесенные убытки», говорится в сообщении компании.Коммерсантъ07:32
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Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 19:01, Вашингтон
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