с чего всё началось

Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба».

«Транснефть» утвердила размер компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Космос СМИ узнали о планах Канады по разработке спутников интернет-связи Правительство Канады объявит о выделении 100 миллионов канадских долларов (76 миллионов долларов США) в течение пяти лет на разработку низкоорбитальных спутников для обеспечения доступа к высокоскоростному интернету в сельских и удаленных регионах, сообщает телеканал CBC.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика Журнал Newsweek поместил на обложку «подрывающего демократию» Путина Американский журнал Newsweek поместил на обложку последнего выпуска президента России Владимира Путина.

Кино Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.

Космос НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.

Происшествия Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.

Космос Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.

Авто Глава Фиата поделился данными о новом электрокаре 500e Электрическая платформа, на которой будет построен новый Fiat 500e, по словам Франсуа, разрабатывается группой FCA самостоятельно.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Авто Citroen в Германии переименуют в Zitron Компания выпустила проморолик, где глава немецкого подразделения марки Вольфганг Шлимме объявил всем сотрудникам о смене названия.

Армия и оружие Экс-министр ВВС США рассказала, как мини-шаттл X-37B сводит врагов с ума Экс-министр ВВС США Хизер Уилсон на форуме по безопасности заявила, что необычные маневренные возможности секретного мини-шаттла X-37B в космосе сводят врагов с ума.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Авто BMW начала тестировать 2-Series Gran Coupe Баварская компания показала свою новинку. Новое четырёхдверной купе BMW2-Series Gran Coupe станет конкурентом Mercedes-Benz CLA.

Армия и оружие Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.

Политика Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.

Общество В работе Facebook и Instagram произошел сбой Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram по всему миру столкнулись со сбоями в их работе в среду.

Космос Нашлось объяснение трансформации конических метеоритов в атмосфере Американские специалисты с помощью моделирования постарались объяснить такую трансформацию объектов в атмосфере.

Баскетбол Центровой «Юты»: «Мозгов пригодился бы многим командам НБА» Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гобер считает, что российский баскетболист Тимофей Мозгов может вернуться в НБА.

Спорт Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.