Экономика

«Транснефть» возобновляет поставки нефти на Антипинский НПЗNashGorod.ru вчера в 08:10

Корпорация «Транснефть» 18 июля начнёт поставки углеводородов на Антипинский НПЗ. Об этом сообщает представитель компании Игорь Демин. Отмечается, что поставки нефти на завод были прекращены в конце апреля текущего года.
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