Энергетика

«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объемеРИА Новости 09:23

Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки, полностью они могут возобновиться с 1 июля.
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«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин. "Как и планировалось, с 1 июля поставки возобновлены в полном объеме, удовлетворяющем грузоотправителей", - ответил он на соответствующий вопрос.
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