Энергетика

«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объемеРИА Новости 09:23

Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки, полностью они могут возобновиться с 1 июля.
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«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

"Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме, сообщил РИА Новости советник президента компании Игорь Демин. "Как и планировалось, с 1 июля поставки возобновлены в полном объеме, удовлетворяющем грузоотправителей", - ответил он на соответствующий вопрос.
РИА Новости09:23

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«Транснефть» возобновила поставки нефти по «Дружбе» в полном объеме

РИА Новости09:23

«Транснефть» заявила о полном возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

РБК10:11

«Транснефть» заявила о возобновлении поставок нефти по «Дружбе»

Коммерсантъ10:10

«Транснефть» полностью восстановила работу нефтепровода «Дружба»

Говорит Москва09:56

«Транснефть» полностью восстановила работу нефтепровода «Дружба»

Эхо Москвы10:32

Поставки нефти по «Дружбе» возобновлены в полном объеме

ФАН09:55

«Транснефть» полностью восстановила работу «Дружбы»

ТАСС09:42
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