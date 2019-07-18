«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ, расположенный в Тюменской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Игоря Демина. Прокачка на НПЗ началась в 02.00 (мск).

Интернет Основатель FaceApp заверил в безопасности приложения Приложение FaceApp не передаёт данные пользователей третьим лицам, заявил Forbes создатель приложения Ярослав Гончаров.

Политика Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

Политика МИД Украины ответил на решение России по Донбассу Ранее Украинский президент Владимир Зеленский ответил российскому коллеге Владимиру Путину, который 17 июля подписал указ, разрешающий жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР получать российское гражданство быстро и просто.

Политика Зеленский обвинил Парубия в преступном бездействии Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрия Парубия в преступном бездействии за отказ созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов.

Общество Больше россиян стали со скепсисом относиться к высшему образованию По данным ВЦИОМ, россияне стали гораздо чаще приходить к выводу, что отсутствие диплома о высшем образовании вовсе не означает обречённость на низкооплачиваемую и непрестижную работу: в 2008 году так считала половина сограждан (50%), в настоящее время в этом уверены 65% респондентов.

Политика Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.

Политика Иран заявил о задержании иностранного танкера с контрабандным топливом Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) задержал в воскресенье иностранное судно с контрабандным топливом в Персидском заливе, передает агентство Fars.

Политика В Кремле будут рады пирогу турецкого кондитера, заявил Песков Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут рады пирогу от турецкого кондитера, но не знают ничего про его возможную отправку в Москву.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» развелась с бывшим королем Малайзии после рождения сына Обладательница звания "Мисс Москва – 2015" Оксана Воеводина и бывший король Малайзии Мухаммад V, отрекшийся от престола в конце 2018-го, официально расторгли брак.

Политика МВД объяснило, кого нужно наказывать за неуважение к власти Министерство внутренних дел объяснило, когда необходимо составлять протоколы по административным делам за неуважение к власти.

Происшествия Около 20 человек погибли при пожаре в студии аниме в японском Киото Спасатели подтвердили гибель 16 человек в результате пожара в студии по производству аниме в японском городе Киото, передаёт Kyodo.

Армия и оружие Польские СМИ раскрыли страх Швеции перед российскими десантниками По мнению автора статьи Бартоша Велинского, если российские десантники "займут остров", Москва "будет контролировать все Балтийское море".

Общество В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.

Политика СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Футбол Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Политика В Кремле прокомментировали последнее выступление Мэй на посту премьера Противопоставлять системы ценностей, принятых в странах Запада и в России, было бы неверно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам на просьбу прокомментировать высказывание премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Шоу-бизнес Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.

Экономика Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.

Происшествия Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия» Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.

Кино Актёра Валерия Афанасьева госпитализировали в Москве Народный артист России Валерий Афанасьев был отправлен в одну из московских больниц из-за жалоб на боли в спине и высокую температуру.

Армия и оружие Минобороны опровергло сообщения о сухопутных операциях России в Идлибе В Минобороны РФ опровергли утверждения об участии "сухопутных войск" и "специальных подразделений" России в боевых действиях в провинции Идлиб.

Здоровье Минздрав отказался от цели снизить число курильщиков до 5% к 2035 году Минздрав пересмотрел целевые показатели относительно доли курильщиков в России к 2035 году, следует из новой версии проекта Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака в России на 2019–2035 годы (есть у РБК, собеседник, близкий к министерству подтвердил подлинность документа).

Политика В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.