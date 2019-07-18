Экономика

«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗВедомости 05:05

«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ, расположенный в Тюменской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Игоря Демина. Прокачка на НПЗ началась в 02.00 (мск).
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