Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила прибыль по МСФО на 17%Finam.Ru 05:47

Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2018 год по МСФО составила 225,413 млрд рублей против 191,805 млрд рублей годом ранее, увеличившись на 17,5% Выручка компании за отчетный период составила 979,958 млрд рублей (+10,8% год к году).
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На 17,5% увеличила чистую прибыль по МСФО «Транснефть» в 2018 году

OilCapital.ru11:09

«Транснефть» отчиталась о росте годовой прибыли на 17,5%

Ведомости06:26

«Транснефть» в 2018 году увеличила прибыль по МСФО на 17%

Finam.Ru05:47
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