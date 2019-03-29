Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила прибыль по МСФО на 17%Finam.Ru 05:47
Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 2018 год по МСФО составила 225,413 млрд рублей против 191,805 млрд рублей годом ранее, увеличившись на 17,5% Выручка компании за отчетный период составила 979,958 млрд рублей (+10,8% год к году).
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Политика
«Нафтогаз» опять предрекает срыв запуска «Северного потока-2»
Андрей Коболев, глава украинской компании «Нафтогаз», снова заявил об отказах европейских стран от участия в проекте «Северный поток-2».
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Происшествия
В Татарстане завели дело после массового отравления детей в бассейне
В Татарстане возбудили уголовное дело в связи с тем, что восемь школьников оказались в больнице после посещения бассейна.
Обновлено в 12:32
Финансы
Рубль ускорил падение после сообщений о новых санкциях США
Курс рубля на Московской бирже ускорил падение к евро и доллару после сообщений Bloomberg о подготовке в США новых антироссийских санкций.
Обновлено в 11:12
Энергетика
Газпром анонсировал строительство завода СПГ под Петербургом
Совместное предприятие Газпрома и «Русгаздобычи» будет ежегодно перерабатывать 45 млрд кубометров голубого топлива, производя 13 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), до 4 млн тонн этана и свыше 2,2 млн тонн сжиженных углеводородных газов (СУГ), передает РИА «Новости».
Обновлено в 12:46
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
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Обновленная Chevrolet Niva получит модную медиасистему с навигацией
Новая Chevrolet Niva, о планируемом фейслифтинге которой сообщалось ранее, плюсом к «посвежевшей» внешности получит радикальные изменения в салоне.
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Футбол
Сергей Семак рассказал о подготовке «Зенита» к матчу с «Оренбургом»
Тренер команды Сергей Семак отметил, что у игроков было достаточно времени, чтобы отдохнуть и подготовиться к очередному матчу.
Обновлено в 05:49
Армия и оружие
Болтон предостерёг от размещения в Венесуэле иностранных военных
США будут рассматривать размещение вооружённых сил стран, которые находятся за пределами Западного полушария, в Венесуэле как «прямую угрозу международному миру и безопасности в регионе».
Обновлено в 10:18
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Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
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Медведев прокомментировал дело Абызова
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" ответил на вопрос о деле экс-министра "открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено в 09:36
Общество
Крупнейший производитель троллейбусов заявил о массовых увольнениях
Крупнейший производитель троллейбусов – завод «Тролза» – предупредил правительство Саратовской области о возможном увольнении половины сотрудников.
Обновлено в 09:58
Происшествия
Виновник смертельного ДТП в Москве сдался полиции Чечни
Предполагаемый виновник смертельной аварии на Можайском шоссе пришел в полицию после обращения главы Чечни, сообщил Рамзан Кадыров.
Обновлено в 05:07
Политика
Сербия планирует вступить в Евросоюз
Посол Сербии в России Славенко Терзич заявил, что его страна ориентирована на вступление в Европейский союз, однако хочет сохранить военный нейтралитет, пишут РИА Новости.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Спорт
Опубликовано фото страшного ожога Загитовой
В Сети появились фотографии травмы российской фигуристки Алины Загитовой, с которой она выступала на показательных прокатах в Саранске, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:11
Футбол
Вратарь «Арсенала» Левашов получил травму в матче с «Крыльями Советов»
Вратарь тульского "Арсенала" Михаил Левашов получил травму и не смог продолжить матч 21-го тура чемпионата России по футболу против самарских "Крыльев Советов".
Обновлено в 12:12
Финансы
ЦБ: долговая нагрузка россиян приблизилась к историческому максимуму
В декабре ЦБ уже заявлял, что обеспокоен слишком быстрым ростом долгов россиян по необеспеченным потребительским кредитам.
Обновлено в 08:49
Политика
Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit
Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты.
Обновлено в 10:51
Авто
Кроссовер Renault Duster получил новую спецверсию Adventure
Компания Renault объявила старт продаж особой версии кроссовера Renault Duster, получившей название Adventure.
Обновлено вчера в 09:37
Здоровье
В Оренбургской области снизилось количество погибших в ДТП
Как отметил начальник управления ГИБДД УМВД России по Оренбургской области Андрей Костенков, в Оренбургской области удалось добиться снижения количества погибших в ДТП.
Обновлено в 09:23
Авто
Hino в апреле начнет строительство завода в Подмосковье
Напомним, в октябре 2017 года японская компания Hino и правительство Московской области заключили соглашение о строительстве в регионе нового завода по производству грузовых автомобилей.
Обновлено в 07:25
Политика
Китай потребовал от США перестать поливать его грязью
Пекин считает, что США должны прекратить фабриковать слухи и «поливать грязью» Китай.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Петербурге сотрудники МЧС спасли школьников с отколовшейся льдины
Сотрудники МЧС сняли двух школьников с отколовшейся льдины на Гребном канале в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы городского ГУМЧС.
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице
Обновлено в 08:18
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Религия
Почему власти передумали передавать РПЦ Исаакиевский собор
Обновлено в 08:26
Политика
Дело в отношении ближайшего окружения Порошенко открыто незаконно
Генпрокуратура Украины заявила о ряде процессуальных нарушений при возбуждении дела в отношении ближайшего окружения президента страны Петра Порошенко о соучастии в хищениях миллиардов гривен.
Обновлено вчера в 16:16