Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%REGNUM 07:00
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Показатель превышает уровень 2017 года на 17,5%, сообщает 29 марта пресс-служба компании.
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Общество
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Общество
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Экономика
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Авто
Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»
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Шоу-бизнес
Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце
Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
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Общество
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Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
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Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
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Выпускавшаяся в Харькове в советские годы самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" может превратиться в легкий танк MMT-40 в Мьянме.
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Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму
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Рита Дакота выпустила в свет новый трек "Не умеешь любить" 29 марта 2019 года.
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