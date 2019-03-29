«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%REGNUM 07:00

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Показатель превышает уровень 2017 года на 17,5%, сообщает 29 марта пресс-служба компании.

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

Политика Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Политика Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.

Гаджеты В Сети появился первый чертеж iPhone XI В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.

Общество Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.

Технологии Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.

Политика Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.

Общество Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации» Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.

Авто Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Экономика Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.

Авто Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа» Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.

Шоу-бизнес Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.

Политика Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Общество В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону Бактериальный менингит диагностирован у российской модели Алисы Митровой (21 год) из Ростова-на-Дону, которая была госпитализирована в Шанхае (Китай), сообщает портал 161.ru.

Футбол Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".

Энергетика Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Политика Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.

Армия и оружие Легкий танк MMT-40: советская «Гвоздика» получит китайскую башню Выпускавшаяся в Харькове в советские годы самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" может превратиться в легкий танк MMT-40 в Мьянме.

Шоу-бизнес Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.

Финансы Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.