Экономика

«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%REGNUM 07:00

Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Показатель превышает уровень 2017 года на 17,5%, сообщает 29 марта пресс-служба компании.
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«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%

REGNUM07:00

«Транснефть» отчиталась о росте годовой прибыли на 17,5%

Ведомости06:26

Чистая прибыль «Россетей» увеличилась на 2,9% — до 238,6 млрд рублей

Rambler News Service06:52

Саратовский НПЗ в 2018г увеличил прибыль по РСБУ на 44%

Интерфакс - Россиявчера в 06:40
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Происшествия

В Башкирии уволят учителя за приставания к школьнице

Обновлено в 08:18
Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:59
Политика

Кремль ответил на вопрос о признании итогов выборов на Украине

Песков добавил, что признание итогов голосования будет зависеть от того, как будут проходить выборы.
Обновлено в 07:33
Гаджеты

В Сети появился первый чертеж iPhone XI

В Сети появились первые чертежи корпуса iPhone нового поколения.
Обновлено в 04:31
Политика

Лавров начал переговоры с главой турецкого МИД с шутки про танцы

Обновлено в 07:35
Футбол

Пике назвал Месси одним из главных троллей

Обновлено вчера в 20:45
Общество

Педиатра из Кинешмы затравили за откровенную фотосессию в белье

Врач Педиатр из Кинешмы Ананстасия Орлова подверглась травле в соцсетях после того, как были опубликованы ее снимки в нижнем белье.
Обновлено 27 марта в 15:55
Общество

В Новой Москве открылся новый завод

Обновлено в 08:03
Технологии

Медведев осудил иностранные исторические игры за недостоверность

Дмитрий Медведев раскритиковал исторические компьютерные игры зарубежного производства. По его мнению, почти все они не достоверны.
Обновлено в 08:19
Политика

Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов

В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Общество

Главе Советска досталось из-за пугающего «праздника газификации»

Глава администрации Советска имел неприятный разговор с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым из-за того, что главе региона пришлось объявлять о газификации микрорайона на фоне разрушенных зданий.
Обновлено в 06:54
Авто

Ford разослал письма клиентам с информацией о гарантии и кредитах

Компания Ford, объявившая об окончании производства и импорта автомобилей в Россию, разослала своим клиентам письма о гарантии и выданных кредитах.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд

Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Экономика

Финансовый регулятор EC наложил на Fitch рекордный штраф в €5,1 млн

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило на рейтинговое агентство Fitch штраф в €5,1 млн за нарушение правил работы на финансовом рынке, в результате чего возник конфликт интересов.
Обновлено в 06:20
Авто

Пикап УАЗ стал папамобилем в сериале Соррентино «Новый Папа»

Итальянские СМИ сообщают, что после этого создатели сериала обратились за помощью к официальному дилеру Ульяновского автозавода в Италии, где автомобилю придали соответствующую статусность.
Обновлено в 06:54
Космос

Астронавты NASA начали выход в космос для замены аккумуляторов на МКС

Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Режиссеру Юлию Гусману провели операцию на сердце

Отмечается, что операция проводилась недавно, из-за проблем с сердцем медикам потребовалось организовать Юлию Гусману чистку сосудов.
Обновлено в 08:03
Политика

Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
Обновлено в 06:51
Общество

В Шанхае госпитализирована модель Алиса Митрова из Ростова-на-Дону

Бактериальный менингит диагностирован у российской модели Алисы Митровой (21 год) из Ростова-на-Дону, которая была госпитализирована в Шанхае (Китай), сообщает портал 161.ru.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол

Порезавшему соперников футболисту отменили пожизненную дисквалификацию

Федерация футбола Турции приняла решение отменить пожизненную дисквалификацию хавбека клуба "Амедспор" Мансура Чалара, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 06:01
Футбол

Черчесов зачитает текст «Тотального диктанта» в Таллине

"Тотальный диктант" является общественным проектом, который реализуется силами активистов и волонтеров.
Обновлено в 05:02
Энергетика

Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива

Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет

Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено вчера в 14:17
Армия и оружие

Легкий танк MMT-40: советская «Гвоздика» получит китайскую башню

Выпускавшаяся в Харькове в советские годы самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" может превратиться в легкий танк MMT-40 в Мьянме.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Любовница режиссера Станислава Говорухина борется за его наследство

Любовница режиссера Станислава Говорухина актриса Анастасия Мартцинковская решила через суд побороться за наследство кинематографиста.
Обновлено вчера в 10:05
Футбол

«Арсенал» вырвал победу у «Крыльев Советов» в матче молодежных команд

Обновлено в 06:04
Авто

В России на 150 тысяч рублей подешевел пикап Isuzu D-Max

Обновлено в 04:22
Финансы

Долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму

Динамика долговой нагрузки населения в значительной степени обусловлена ростом необеспеченного потребительского кредитования, следует из презентации Даниловой.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Швеции отпустили из-под стражи подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

В Швеции отпустили из-под стражи мужчину, подозреваемого в шпионаже против Стокгольма в пользу Москвы.
Обновлено в 08:22
Музыка

Рита Дакота простила Влада Соколовского в новой песне

Рита Дакота выпустила в свет новый трек "Не умеешь любить" 29 марта 2019 года.
Обновлено в 08:08
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