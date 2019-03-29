Экономика
«Транснефть» в 2018 году увеличила чистую прибыль на 17,5%REGNUM 07:00
Прибыль группы «Транснефть» в 2018 году составила 225,4 млрд рублей по международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Показатель превышает уровень 2017 года на 17,5%, сообщает 29 марта пресс-служба компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Футбол
Появилось фото домашней формы «Манчестер Юнайтед» на следующий сезон
Ресурс Footy Headlines опубликовал фото домашнего комплекта игровой формы «Манчестер Юнайтед» на сезон-2019/20.
Обновлено в 17:09
Космос
NASA завершило испытание системы спасения корабля Orion
Агентство NASA завершило испытание двигателя для системы спасения корабля Orion.
Обновлено в 02:29
Общество
В постпредстве России при ООН рассказали о темпах потепления в стране
Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Чумаков заявил, что глобальное потепление в стране опережает в 2,5 раза темпы роста данного показателя в мировом масштабе.
Обновлено в 17:40
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Опубликован первый чертеж нового iPhone XI
В сети Интернет появились первые чертежи корпуса нового смартфона американской корпорации Apple.
Обновлено в 05:16
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту смерти военнослужащего под Тверью
Уголовное дело по статье о доведении до самоубийства по факту смерти военнослужащего по контракту в Ржеве Тверской области возбудили следственные органы, сообщила 29 марта пресс-служба Главного военного следственного управления.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Под Киевом горит предприятие, где производят военное обмундирование
В Киевской области загорелось здание частного предприятия по производству военного обмундирования.
Обновлено в 17:32
Экономика
Козак объявил о разработке «инвестиционного кодекса» России
По словам чиновника, новый свод правил по стабилизации регуляторных новаций будет носить название «инвестиционного кодекса».
Обновлено в 04:01
Политика
Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено в 12:01
Политика
Генпрокурор США намерен обнародовать доклад Мюллера к середине апреля
Генпрокурор США Уильям Барр заявил, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» планируется обнародовать к середине апреля.
Обновлено в 16:46
Космос
Астрономы разглядели цвет малых спутников Сатурна
Голубой цвет — обычный водный лёд, из которого состоит самое широкое кольцо Сатурна, питаемое выбросами крупной луны Энцелада.
Обновлено в 06:13
Хоккей
Форвард «Салавата» оскорблял судей во время матча с «Авангардом»
"Авангард" одолел уфимский клуб со счетом 4:3. Принес победу команде форвард Сергей Шумаков, забросив шайбу в овертайме.
Обновлено в 17:09
Происшествия
В Татарстане назвали причину отравления детей в бассейне
Обновлено в 13:06
Происшествия
В США геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за неудачный пранк
В США суд приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям, один из которых привел к смерти человека.
Обновлено в 17:01
Армия и оружие
В Минобороны России рассказали о плановом полёте двух Ту-160
Ранее в Великобритании сообщили, что истребители ВВС сопровождали российские Ту-160 вблизи воздушного пространства страны.
Обновлено в 16:01
Футбол
Дриусси назвал ошибкой свой переезд в Россию
Обновлено в 13:20
Политика
На Украине опубликовали итоговый предвыборный рейтинг
Социологи показали итоговый вариант рейтинга кандидатов перед президентскими выборами на Украине.
Обновлено вчера в 14:01
Общество
Умер журналист Максим Ковальский
Обновлено в 17:39
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено в 11:51
Спорт
Загитова выступала на чемпионате России с сильным ожогом ноги
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова выступала на чемпионате России в Саранске с сильным ожогом ноги.
Обновлено в 08:16
Культура
Ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева стала гражданкой Италии.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес
Лолита объяснила отказ платить за услуги ЖКХ
Обновлено в 08:47
Политика
США пригрозили России новыми санкциями из-за Венесуэлы
В Госдепе заявили, что у Москвы нет полной свободы действий в Венесуэле, и пригрозили новыми санкциями.
Обновлено в 18:24
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров: «Матильде после развода досталось больше половины. Не жалею, но и не рад»
После развода 45-летний Шнуров оставил бывшей жене Матильде Мозговой больше половины совместно нажитого имущества.
Обновлено в 17:30
Происшествия
Лидера группировки националистов «Шульц-88» освободили от наказания
В Санкт-Петербурге лидера радикальной группировки националистов «Шульц-88» Дмитрия Боброва освободили от наказания за возбуждение ненависти либо вражды.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Появилось видео проверки автомата Калашникова в экстремальных условиях
Телеканал «Звезда» обнародовал видеоролик, на кадрах которого запечатлена проверка легендарного автомата Калашникова в экстремальных условиях.
Обновлено в 07:10
Авто
Новый кроссовер Renault сфотографировали на улицах Москвы
Кросс-купе Renault Arkana, продажи которого в России должны стартовать в конце весны - начале лета, был сфотографирован во время дорожных испытаний в столице.
Обновлено в 04:12
Технологии
В России создали нейросеть, заполняющую резюме соискателя по его фото
Нейросеть, разработанная сервисом по поиску работу Superjob, заполняет резюме, используя только фотографию соискателя.
Обновлено в 01:00
Политика
Кремль опроверг заявление Порошенко о встрече в нормандском формате
Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня президент Украины Пётр Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате (Россия, Германия, Франция, Украина) сразу после президентских выборов в стране.
Обновлено в 15:22
Космос
НАСА испытало первый марсианский вертолет
Представители Лаборатории реактивного движения НАСА провели первые испытания марсианского дрона-вертолета Mars Helicopter.
Обновлено в 13:14