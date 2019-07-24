с чего всё началось

Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба».

«Транснефть» утвердила размер компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Происшествия К директору ФБК Ивану Жданову пришли с обыском У директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова проходит обыск, сообщила на своей странице в Twitter пресс-секретарь организации Кира Ярмыш.

Шоу-бизнес Адвокат подтвердил развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва-2015» Адвокат бывшего короля Малайзии Мухаммада V Ко Тиен Хуа официально заявил, что его клиент развелся со своей женой, российской моделью и обладательницей титула «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной.

Политика Захарова заявила об искажении корреспондентом Би-би-си цитаты Путина Факт неверного цитирования британским журналистом заявлений президента России Владимира Путина привела официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Facebook-аккаунте в среду, 24 июля.

Политика Борис Джонсон станет премьером Великобритании Со среды, с 24 июля, Джонсон сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Происшествия В Турции ранили белорусского дипломата Неизвестный выстрелил в советника-посланника посольства Белоруссии в Турции, дипломат госпитализирован, сообщает турецкая газета Hurriyet.

Политика В Киеве объявили о скором возвращении украинских моряков из России Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что украинские моряки, задержанные российскими пограничниками в ноябре прошлого года в результате конфликта в Керченском проливе, скоро вернутся на родину.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика Time убрал Россию из числа стран-покорителей Луны Журнал Time выпустил номер с обложкой 1968 года, на которой изображены космонавты из разных стран, бегущие к луне.

Кино Опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» В интернете опубликован трейлер российского сериала «Чернобыль» компании Amalgama Studio.

Политика Эксперты уличили СБУ в монтаже записей по делу MH17 Старший следователь по цифровой экспертизе малайзийской фирмы OG IT Forensic Services Акаш Розен утверждает, что аудиозаписи переговоров по делу, предоставленные СБУ, подвергались монтажу, на что указывает разный уровень шума в разных фрагментах и отсутствие ряда частей.

Единоборства В США умер российский боксер Максим Дадашев Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.

Общество Российский фельдшер пожаловалась на мизерную зарплату и была отчитана Сотрудница фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) села Поляны Курганской области на встрече с замгубернатора региона по социальной политике Татьяной Менщиковой пожаловалась на нечеловеческие условия труда и была отчитана за это.

Шоу-бизнес Выпившие Пугачева и Вайкуле на видео из Юрмалы возмутили поклонников Алла Пугачева и Лайма Вайкуле бурно отметили окончание фестиваля "Рандеву" в Юрмале. Видео веселья певиц вызвало вопросы у поклонников.

Интернет Microsoft случайно раскрыла, как изменится Windows 10 Компания Microsoft преждевременно выпустила следующее обновление операционной системы Windows 10, показав новый дизайн меню "Пуск".

Армия и оружие Истребители Южной Кореи выстрелили по самолетам России Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря.

Происшествия Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, обвиняемый в мошенничестве и получении взяток, переведен из СИЗО в психиатрическую больницу №1 им. Алексеева, рассказал РБК замглавы ФСИН Валерий Максименко.

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Экономика Венчурный фонд «Системы» вложился в британский стартап KisanHub Венчурный фонд Sistema_VC и ряд британских фондов инвестировали $4,2 млн в британский сельскохозяйственный стартап KisanHub.