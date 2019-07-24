с чего всё началось

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

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