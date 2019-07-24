с чего всё началось

«Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязнением трубопровода «Дружба». Предельный размер выплат составит $15 за баррель некондиционной нефти, однако грузоотправители должны будут подтвердить свои убытки документально, чтобы получить компенсацию.

Музыка Гитарист «Кино» ответил группе Metallica Гитарист и один из основателей группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил на концерте проекта «Симфоническое КИНО» композицию Enter Sandman американской группы Metallica.

Политика В США Facebook оштрафовали на пять миллиардов долларов Федеральная комиссия по торговле США объявила о наложении штрафа размером пять миллиардов долларов на Facebook Inc и ужесточении требований к охране личных данных, говорится в распространенном в среду заявлении ведомства.

Политика Власти Латвии заблокировали сайт Baltnews.lv Власти Латвии заблокировали принадлежащий МИА «Россия сегодня» сайт Baltnews.lv, заявив, что он угрожает суверенитету Украины.

Политика Слухи о смерти Эрдогана опровергли Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ясин Актай опроверг новости о его кончине. Об этом рассказало РИА Новости.

Политика В Киеве заявили о достижении договоренности по возвращению моряков Украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила о достижении договоренности по возвращению моряков, арестованных в России за нарушение государственной границы.

Политика Володин: Право попавших под санкции судиться в РФ защитит страну Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 июля, об этом заявил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект, который позволяет юрлицам и гражданам, подпавшим под санкции, в одностороннем порядке переводить свои судебные споры в российскую юрисдикцию.

Политика Россиянам разрешили охотиться с луком и стрелами Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий в России охоту с луком и стрелами.

Общество Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.

Общество Россияне оценили меры господдержки рождаемости 27% респондентов уверены, что меры по стимулированию рождаемости окажут позитивное влияние на рост рождаемости в стране.

Общество День гамбургера отметят в Москве 27 июля В Москве в честь Международного дня гамбургера 27 июля пройдет музыкально-гастрономический фестиваль «Бургер фест».

Общество Недвижимость обезопасили от электронной подписи Исключения Сделку с недвижимостью удастся завершить при помощи электронной подписи в случаях, когда заявление подано в интересах собственника нотариусом или органами государственной власти (местного самоуправления), сторонами договора купли-продажи объекта недвижимости с использованием информационных технологий взаимодействия кредитной организации с органом Росреестра в установленном им порядке.

Происшествия За Шишкана вступились Газзаев и еще 40 друзей За обвиняемого вступились в общей сложности около 40 человек, передает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на одного из адвокатов Шишканова Дарью Евменину.

Происшествия Врачи диагностировали перелом ребра у уральского общественника Напомним, 24 июля 2019 года на Алексея Беззуба было совершено нападения. Двое молодых людей избили общественника и забрали у него рюкзак.

Энергетика В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».

Экономика ExxonMobil попросила правительство РФ перекроить законы Сообщается, что 3 июля президент ExxonMobil Russia направил вице-премьеру Максиму Акимову письмо, в котором просит внести поправки в Кодекс торгового мореплавания (КТМ) с тем, чтобы разрешить использовать на российском континентальном шельфе плавучие буровые установки и геологоразведочные суда под иностранным флагом.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Единоборства Российский боксер Максим Дадашев умер после боя Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.

Политика Вакарчук выступил перед российскими олигархами Лидер украинской партии "Голос" и музыкант Святослав Вакарчук выступил перед российскими олигархами.

Армия и оружие Минобороны России опровергло обвинения Южной Кореи Минобороны РФ опровергло факт «предупредительного огня» по российским самолетам в небе над Южной Кореей.