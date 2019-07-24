Энергетика
«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»РБК 05:43
На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
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Футбол
«Зенит» объявил о возвращении Васютина
Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено вчера в 14:20
Общество
Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет
С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили трогательно поздравил жену Надежду Оболенцеву с днем рождения
Свадьба Надежды Оболенцевой и Резо Гигинеишвили Сегодня у Надежды и Резо еще один праздник: светской львице и основательнице интеллектуального клуба "418" исполнилось 36 лет.
Обновлено в 04:00
Общество
Совфед предложил ограничить использование электронной почты
Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено вчера в 12:18
Шоу-бизнес
Прах Сергея Доренко развеяли на горе Митридат в Керчи
Обновлено в 07:53
Политика
В России разрешили охоту с луком и стрелами
Документ приравнивает луки к охотничьему оружию и разрешает приобретать их тем, у кого есть охотничий билет.
Обновлено в 08:27
Политика
Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях.
Обновлено в 08:30
Политика
Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 18:07
Общество
РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок
АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Москве задержан Алексей Навальный
По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми»
В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.
Обновлено в 03:29
Шоу-бизнес
Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС
Актер Дмитрий Певцов раскрыл, с какой целью он водил свою любимую жену Ольгу Дроздову недавно в ЗАГС.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына
По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».
Обновлено 22 июля в 12:58
Армия и оружие
Индия проведет свои первые военно-космические учения
До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.
Обновлено в 08:17
Политика
Роберт Мюллер впервые даст публичные показания по «Рашагейту»
За два года расследования «Рашагейта» команда Мюллера допустила микроскопическое число незначительных утечек, что было особенно заметно на фоне почти смехотворной болтливости других ведомств.
Обновлено вчера в 00:40
Политика
Зеленский потребовал уволить мэра Киева Кличко
Обновлено в 07:25
Происшествия
В Подмосковье задержана семья рабовладельцев
Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, предполагаемых рабовладельцев задержали в Серпуховском районе Подмосковья.
Обновлено в 04:25
Политика
Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения
Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.
Обновлено в 05:16
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит
"Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.
Обновлено в 06:24
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям
Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Обновлено в 08:01
Экономика
Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг
Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.
Обновлено в 06:15
Происшествия
В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка
Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.
Обновлено в 07:46
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено вчера в 00:11
Политика
Порошенко повторно вызвали на допрос
Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.
Обновлено 22 июля в 11:05
Армия и оружие
Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде
Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.
Обновлено в 06:27
Гаджеты
Redmi может выйти на рынок телевизоров
Бренд Redmi, созданный китайской компанией Xiaomi, может выйти на рынок производителей телевизоров, сообщает Gizmochina.
Обновлено в 06:19