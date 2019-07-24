с чего всё началось

На заседании совета директоров «Транснефть» утвердила порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.

Футбол «Зенит» объявил о возвращении Васютина Бывший вратарь юношеской сборной России Александр Васютин вернулся в петербургский "Зенит", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Общество Госдума приняла закон о выплате детских пособий до трех лет С 1 января 2020 года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка смогут получать куда больше семейных россиян, чем сейчас.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили трогательно поздравил жену Надежду Оболенцеву с днем рождения Свадьба Надежды Оболенцевой и Резо Гигинеишвили Сегодня у Надежды и Резо еще один праздник: светской львице и основательнице интеллектуального клуба "418" исполнилось 36 лет.

Общество Совфед предложил ограничить использование электронной почты Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.

Политика В России разрешили охоту с луком и стрелами Документ приравнивает луки к охотничьему оружию и разрешает приобретать их тем, у кого есть охотничий билет.

Политика Украина завила об успехе в переговорах по возвращению украинских моряков Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский настаивает на освобождении украинских моряков на особых условиях.

Политика Володин потребовал от президента Грузии публичных извинений за хамство Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает, что грузинский президент Саломе Зурабишвили должна принести извинения за антироссийскую риторику.

Общество РЖД разрешила перевозить в поездах дальнего следования енотов и норок АО "Федеральная пассажирская компания" ("дочка" ОАО "РЖД") расширило список домашних питомцев, разрешенных к перевозке в поездах дальнего следования без сопровождения владельцев, сообщается в среду на сайте РЖД.

Происшествия В Москве задержан Алексей Навальный По ее данным, Навального задержали за призывы к участию в несогласованной акции в Москве 27 июля.

Происшествия Сотрудника МЧС задержали после пожара в лагере «Холдоми» В рамках расследования ЧП в палаточном лагере "Холдоми", где в огне погибли четыре ребенка, задержан сотрудник МЧС, который, как полагают следователи, знал о нарушении противопожарных норм, но не принял мер для их устранения, сообщает СКР.

Шоу-бизнес Почему Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов недавно ходили в ЗАГС Актер Дмитрий Певцов раскрыл, с какой целью он водил свою любимую жену Ольгу Дроздову недавно в ЗАГС.

Происшествия Житель Кубани посадил на цепь 10-летнего сына По версии следствия, 18 июля в селе Великовечном 46-летний мужчина отвел своего сына в сарай, там «обмотал вокруг его шеи металлическую цепь, свободный конец которой закрепил при помощи металлического замка за деревянную ножку стеллажа».

Армия и оружие Индия проведет свои первые военно-космические учения До конца текущей недели вооруженные силы Индии проведут первые военно-космические учения IndSpaceEx.

Политика Роберт Мюллер впервые даст публичные показания по «Рашагейту» За два года расследования «Рашагейта» команда Мюллера допустила микроскопическое число незначительных утечек, что было особенно заметно на фоне почти смехотворной болтливости других ведомств.

Происшествия В Подмосковье задержана семья рабовладельцев Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, предполагаемых рабовладельцев задержали в Серпуховском районе Подмосковья.

Политика Путин по телефону поздравил президента Узбекистана с днем рождения Президент России Владимир Путин по телефону поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Политика «Нафтогаз» предложил «Газпрому» обсудить транзит "Нафтогаз" считает возможным уже сейчас назначить дату министерской встречи России, Украины и Еврокомиссии (ЕК) по будущему транзита газа, а до нее предлагает Москве провести технические консультации.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Происшествия Экс-министр финансов Подмосковья признал вину по всем обвинениям Бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, обвиняемый в хищении свыше 11 млрд рублей, признал вину, сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы.

Экономика Госдума приняла закон об инвестировании через краудфандинг Согласно документу, будет законодательно зафиксировано понятие инвестиционной платформы как используемой для заключения договоров по привлечению капитала информационной системы в интернете.

Происшествия В Башкирии еще одну кассиршу заподозрили в краже денег из банка Ранее еще одну жительницу Башкирии - Луизу Хайруллину - задержали по подозрению в хищении более 20 млн рублей из банка, где работала старшим кассиром.

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Политика Порошенко повторно вызвали на допрос Государственное бюро расследований Украины (ГБР) повторно вызвало бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос.

Армия и оружие Китайский эсминец прибыл в Петербург для участия в параде Эсминец военно-морских сил КНР прибыл в Санкт-Петербург для участия в Параде ВМФ, который состоится 28 июля.