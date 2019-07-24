с чего всё началось

Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба».

«Транснефть» утвердила размер компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Экономика ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.

Общество Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.

Политика «Нафтогаз» вызвал «Газпром» на переговоры по транзиту газа Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко предложил назначить дату для проведения трехсторонней консультации с участием России, Украины и Еврокомиссии.

Игры Bigben Interactive купила создателей GreedFall, Bound by Flame и Technomancer Spiders выпустила шесть игр, в том числе Mars: War Logs, Bound by Flame и The Technomancer.

Политика Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Политика Тиль Швайгер сравнил нового министра обороны Германии с Шойгу Немецкий актер Тиль Швайгер высмеял министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сравнив ее с главой российского оборонного ведомства Сергеем Шойгу.

Кино Ушел из жизни актер Рутгер Хауэр В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр, сообщает Variety со ссылкой на его представителя Стива Кениса.

Политика В Италии назвали развал ДРСМД «плохой новостью» для Европы Заместитель председателя Европейского парламента Фабио Массимо Кастальдо в беседе с газетой «Известия» назвал развал Договора о ликвидации ракет меньшей и средней дальности (ДРСМД), заключённый между Россией и США, «плохой новостью» для Европы.

Политика Захарова заявила об искажении журналистом BBC цитаты Путина Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что корреспондент BBC Уилл Грант в ходе пресс-конференции на Кубе задал главе МИД Сергею Лаврову вопрос с искажённым смыслом цитаты президента России Владимира Путина.

Общество Сделать образование бесплатным в приграничных регионах предложили в ГД Чтобы повысить привлекательность вузов в приграничных регионах России, в ГД предложили создать режим полностью бесплатного образования для студентов, которые в этих регионах проживают.

Баскетбол Центровой «Юты»: «Мозгов пригодился бы многим командам НБА» Центровой «Юты» и сборной Франции Руди Гобер считает, что российский баскетболист Тимофей Мозгов может вернуться в НБА.

Авто Из Ford Transit сделали «спортивный» автодом за 100 тысяч долларов Фанат автотуризма Стив Норт сделал заказ Ford Transit Custom со спортивными штрихами от ателье MS-RT.

Космос Космический грузовик Dragon привезет на МКС 2,5 тонны груза Космический корабль Dragon отправится к Международной космической станции на ракете-носителе Falcon 9 с 2,5 тоннами груза, сообщило НАСА.

Общество Госдума повысила предельный возраст службы для полицейских на пять лет Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон, который повышает предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел (ОВД) и расширяет для них ряд социальных гарантий.

Экономика Новая система вдвое повысит точность прогноза погоды В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

Спорт Ласицкене выиграла чемпионат России по легкой атлетике Прыгунья в высоту, двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене стала первой на чемпионате России по легкой атлетике.

Гаджеты Японская компания Nagaoka Trading представила новые аудиокассеты Цифры указывают на количество минут, которые можно записать на одну сторону кассеты.

Финансы JP Morgan: дни доллара как резервной валюты сочтены Почти восемь лет назад Майкл Кембалест из JP Morgan впервые представил диаграмму, которая наглядно показывает, что никакая резервная валюта не может сохранять свой статус вечно, следовательно, в недалеком будущем доллар США также перестанет быть самой важной мировой валютой.

Музыка Гитарист «Кино» сыграл композицию группы Metallica Гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян исполнил композицию Enter Sandman американской группы Metallica на концерте оркестра «Симфоническое КИНО».

Технологии В Boeing заявили о проблемах с новым 777X Авиастроительная корпорация Boeing отложит первый полет нового лайнера Boeing-777X до начала 2020 года в связи с проблемами с разработкой двигателя.

Космос «Роскосмосу» направили обоснование безопасности космотуризма Компания «КосмоКурс» отправила в государственную корпорацию «Роскосмос» пояснительную записку о создании ракетной системы для суборбитальных путешествий, рассказал генеральный директор организации Павел Пушкин в интервью РИА Новости 23 июля.