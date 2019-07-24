с чего всё началось

Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефтью в трубопроводе «Дружба».

«Транснефть» утвердила размер компенсаций за грязную нефть в «Дружбе»

Экономика Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие Сбербанк и Mail.ru Group создадут совместное предприятие на базе Delivery Club и «Ситимобил».

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Происшествия Двое мужчин задохнулись в выгребной яме в Челябинской области Смерть двух мужчин расследуют в Троицком районе. Их тела обнаружили в выгребной яме на территории частного дома 24 июля.

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Происшествия В МИД Белоруссии подтвердили ранение дипломата в Анкаре Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что белорусский дипломат получил огнестрельное ранение в Турции.

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Происшествия Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.

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Общество Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время Психологи рассказали о плюсах работы в летнее время. Об этом 25 июля сообщает «РИА Новости».

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Кино Появилось видео с неудачными дублями из «Мстителей: Финал» После съемок трехчасового блокбастера «Мстители: Финал» осталось множество испорченных и неудачных дублей, в которых актеры ошибаются или откровенно валяют дурака.