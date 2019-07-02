Экономика
«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»Ведомости 05:05
Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит. Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 09:00, Вашингтон
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Обновлено в 08:39
Экономика
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Белгородская область оказалась в числе регионов, освобождённых в 2019 году от штрафов за несвоевременное освоение субсидий.
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Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.
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46-летняя Гвинет Пэлтроу — не только оскароносная актриса, но и пример того, как держать себя в форме в любом возрасте.
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