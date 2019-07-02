с чего всё началось

Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит. Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.

Общество В Москве вновь появились каменная куница и иволга Каменная куница и иволга, считавшиеся исчезнувшими в Москве, вновь выявлены на территории города и добавлены в Красную книгу столицы, рассказали РИА Новости в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Политика Блогера Шария зарегистрировали кандидатом в депутаты рады Ранее, 24 июня ЦИК Украины отказал Шарию в регистрации кандидатом в депутаты, объяснив это отсутствием у него документов, подтверждающих проживание на Украине в течение последних пяти лет.

Происшествия Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.

Политика Чехия вновь разрешила полеты российских авиакомпаний Чехия и Россия договорились до 7 июля временно восстановить в полном объеме разрешение авиаперевозчикам двух государств на выполнение рейсов между странами и рассчитывают на скорейшее достижение соглашения по имеющимся вопросам.

Футбол Чаловым интересуются «Лацио» и «Валенсия» По информации источника, в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» заинтересованы «Лацио» и «Валенсия».

Происшествия ФСБ задержала двух сотрудников за хищение денег у бизнесмена Федеральная служба безопасности задержала двух своих сотрудников по подозрению в хищении средств у предпринимателя, сообщает ТАСС.

Авто В сеть попали фотографии нового BMW X6 Изменилась и линия крыши – она стала еще более покатой. Фотографий салона купе-кроссовера пока нет.

Армия и оружие Журналисты ВГТРК попали под минометный обстрел в Донецке Съемочная группа ВГТРК попала под обстрел в Донецке. Об этом во вторник, 2 июля, сообщил «РИА Новости» корреспондент телерадиокомпании.

Экономика Белгородскую область не оштрафуют за несвоевременное освоение субсидий Белгородская область оказалась в числе регионов, освобождённых в 2019 году от штрафов за несвоевременное освоение субсидий.

Происшествия В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

Гаджеты Смартфон Oppo Reno Z с 48 МП камерой появился в России Oppo представила самый младший смартфон из топовой линейки Reno. Oppo Reno Z выполнен из металла и стекла.

Политика Филарет обвинил Порошенко в тайных соглашениях с Константинополем Патриарх неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет (Денисенко) заявил, что бывший украинский президент Петр Порошенко подписал тайные соглашения с Константинопольским патриархатом о передаче монастырей.

Шоу-бизнес Александра Яковлева рассказала о тяжелом заболевании Александра Яковлева рассказала в эфире «России 1» о тяжелом заболевании. У актрисы последняя стадия рака.

Политика В Крыму назвали слова о силовом возвращении полуострова Украине фарсом Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе назвал фарсом слова бывшего представителя президента Украины Бориса Бабина о силовом сценарии возвращения полуострова под юрисдикцию Киева.

Происшествия Суд в Москве арестовал подозреваемого в госизмене Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в государственной измене, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

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