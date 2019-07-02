Экономика

«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»Ведомости 05:05

Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит. Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.
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с чего всё началось
Камозин, как говорится
 в появившемся позднее сообщении «Транснефти», работает в структурах компании с 1995 года, почти вся его карьера связана с «Дружбой».
РБК04:03

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«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»

Ведомости05:05

«Транснефть» сменила гендиректора компании-оператора трубопровода «Дружба»

Дождь05:04

Сменился генеральный директор «Транснефть-Дружбы»

Интерфакс03:53

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РБК04:36

На фоне скандала с грязной нефтью сменился гендиректор «Транснефть-Дружбы»

Газета.Ru04:22

Гендиректор «Транснефть-Дружба» покинул компанию

ТАСС03:56

Сменился гендиректор оператора нефтепровода «Дружба»

Коммерсантъ04:59
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