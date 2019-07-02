Экономика
«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»Ведомости 05:05
Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит. Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Политика
Путин поручил изучить практику нарушений медиками оборота наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил Минздраву и МВД проанализировать практику привлечения медиков к уголовной ответственности за нарушение правил оборота наркотиков.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено вчера в 12:40
Театры
Труппа Волковского театра просит уволить директора
Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.
Обновлено в 07:36
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.
Обновлено в 06:31
Политика
Шария зарегистрировали кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины во исполнение решения суда зарегистрировала украинского журналиста и видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на внеочередные выборы в Верховную раду, сообщает во вторник агентство УНИАН.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Труп выпал из летевшего над Лондоном самолета
Обновлено вчера в 14:26
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51
Гаджеты
NVIDIA выпустила новые видеокарты серии RTX Super
NVIDIA официально представила ожидаемые игровые видеокарты GeForce RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER.
Обновлено в 09:58
Здоровье
Молодоженов перед свадьбой обяжут посещать психиатра
Обновлено в 11:16
Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о новом УАЗ «Патриот» С АКПП.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Жительницу Башкирии нашли мертвой в отеле в Греции
Обновлено вчера в 09:11
Футбол
Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины
Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.
Обновлено в 06:00
Общество
Изучена причина наводнения в Иркутской области
Причиной наводнения в Иркутской области стали атмосферные аномалии и глобальное изменение климата.
Обновлено в 05:40
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Интернет
Microsoft «представила» полностью новую Windows 1.0. Но пока неясно, что это такое
Вчера на своей страничке в Twitter компания опубликовала интригующую запись, являющуюся «анонсом» полностью новой операционной системы Windows 1.0.
Обновлено в 09:53
Экономика
Гордеев утвердил проведение паспортизации земель в России
Заместитель главы правительства Алексей Гордеев утвердил дорожную карту по созданию брендов экологически чистой продукции, в рамках которой в России будет проведена паспортизация земель сельхозназначения.
Обновлено в 08:46
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года
Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
СКР возбудил дело по факту обстрела журналистов в Донбассе
"В рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий на Донбассе", - сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Обновлено в 11:44
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Политика
Минтранс России обвинил Чехию в нарушении соглашения об авиасообщении
Как считает российское министерство, своими действиями чешские власти нарушают соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.
Обновлено в 03:33
Общество
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено в 08:33
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Политика
В Италии трактором нарисовали портрет князя Владимира к визиту Путина
Известный своими рисунками на полях итальянский художник Дарио Гамбарин к визиту президента России Владимира Путина нарисовал портрет крестителя Руси князя Владимира.
Обновлено в 01:31