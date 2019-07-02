с чего всё началось

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Театры Труппа Волковского театра просит уволить директора Актеры ярославского театра имени Ф.Г. Волкова обратились с письмом к министру культуры России Владимиру Мединскому в связи с конфликтом между директором театра Алексеем Туркаловым и художественным руководителем Евгением Марчелли.

Происшествия В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков Московские археологи при раскопках реконструируемого Костянского переулка в центре столицы нашли клад монет времен Николая II, сообщила пресс-служба Мосгорнаследия.

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Авто Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о новом УАЗ «Патриот» С АКПП.

Футбол Тите, Коутиньо и Артур не добавляют Бразилии шансов против Аргентины Со второго матча Тите уже использовал 4-2-3-1 с парой Артур — Каземиро или Артур — Аллан; по опыту Гвардиолы мы знаем, что эта схема плохо подходит для игры в позиционный футбол – испанец сам об этом говорил, но использовал такую расстановку против «Тоттенхэма» в первом матче четвертьфинала ЛЧ, за что и поплатился беззубой игрой в атаке.

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