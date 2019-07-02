Экономика
«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»Ведомости 05:05
Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит. Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.
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Влад Топалов потерял костюм за два дня до свадьбы с Региной Тодоренко
Влад Топалов потерял свадебный костюм за два дня до бракосочетания с Региной Тодоренко.
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Голикова: Россия катастрофически теряет население
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Власти Боливии объявили о распространении в стране смертельно опасного вируса, который пока не удалось идентифицировать.
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