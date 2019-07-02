Экономика
«Транснефть» сменила гендиректора в операторе «Дружбы»Ведомости 05:05
Остался ли прежний гендиректор Олег Богомолов в компании, представитель «Транснефти» не говорит. Загрязненная хлорорганическими соединениями российская нефть Urals по «Дружбе» попала на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. 24 апреля Польша и другие страны прекратили ее прокачку.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:36, Вашингтон
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2 июля состоится полное солнечное затмение
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Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
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Президент России Владимир Путин поручил устранить задержки и невыплаты зарплат.
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Совет директоров Центробанка России решил завершить санацию банка «ФК Открытие».
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В Анапе из-за опасного течения запретили купание на всех пляжах
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Министерство здравоохранения России разработало проект, который поменяет порядок проведения профосмотров студентов и школьников и введет обязательное исследование на употребление наркотиков.
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