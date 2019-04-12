Политика
«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в БелоруссииRambler News Service вчера в 14:09
Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.
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Поэтому я хочу ответственно заявить, что наши белорусские коллеги имеют полную достоверную картину о техническом состоянии трубопроводов, проходящих по территории республики. И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии.
— Николай Токарев, российский предпринимательREGNUM 10:58
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:32, Ашберн
Политика
Самым богатым депутатом Госдумы стал Аникеев от Владимирской области
Депутат Госдумы Григорий Аникеев («Единая Россия») стал самым богатым депутатом нижней палаты парламента, он задекларировал более 2,3 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Как прошёл четвёртый день слушаний по делу Кокорина и Мамаева
В пятницу в Пресненском районном суде Москвы состоялось четвёртое заседание по резонансному делу Александра Кокорина и Павла Мамаева.
Обновлено в 14:09
Космос
В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне
Стало известно содержание отчета о работе радиотехнического комплекса «Луноход-1» и межпланетной станции «Луна-17», которая доставила первый планетоход на поверхность Луны.
Обновлено вчера в 21:53
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда. Девушка получила травмы, которые до сих пор дают знать о себе.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Общество
Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы
Зарубежная недвижимость имеется и у ряда супруг парламентариев.
Обновлено в 13:30
Политика
Зеленский назвал встречу с Макроном конструктивной
«Конструктивная была встреча, мы обсуждали наиважнейшие вопросы для украинского общества, для Украины в целом», — цитирует его ТАСС.
Обновлено в 14:19
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели «Патриот».
Обновлено в 13:03
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Экономика
Bloomberg оценило убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Эксперты Bloomberg подсчитали дополнительные затраты крупных британских компаний из-за выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).
Обновлено в 06:26
Авто
Компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для России
Французская компания Renault раскрыла данные о кросс-купе Arkana для рынка России.
Обновлено вчера в 15:32
Экономика
Татьяна Навка стала самой богатой из жен кремлевских чиновников
Татьяна Навка снова стала самой богатой из жен кремлевских чиновников.
Обновлено в 13:27
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:53
Общество
Валентина Терешкова встретит День космонавтики в Саратовской области
Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова примет участие в праздновании Дня космонавтики на месте приземления Юрия Гагарина в Саратовской области.
Обновлено в 02:49
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Недвижимость
Москва вошла в топ-10 городов мира по темпам роста цен на жилье
Эксперты отмечают, что за год цены на жилье выросли в 30 из 35 городов, вошедших в исследование. Самое дорогостоящее жилье продается в Азии.
Обновлено в 06:31
Футбол
Головин отметил красоту российских девушек
У хавбека национальной команды спросили, где проживают самые красивые девушки: во Франции или в России.
Обновлено в 10:45
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
На Украине капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:54
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Общество
Шторм мешает лодке Конюхова достичь мыса Горн
Штормовая погода с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром мешают вёсельной лодке мореплавателя Фёдора Конюхова достичь мыса Горн, сообщил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
Обновлено в 13:26
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Рубин» в матче РПЛ
Обновлено в 13:33
Спорт
Алина Загитова могла стать гимнасткой, а не фигуристкой
Алина Загитова рассказала также Ивану Урганту, что она вполне могла стать не фигуристкой, а гимнасткой.
Обновлено в 08:26
Гаджеты
Продажи пятикамерного смартфона Nokia 9 PureView начались в России
В России стартовали продажи смартфона Nokia 9 PureView, главной отличительной особенностью которого является наличие сразу пяти камер.
Обновлено в 13:35
Наука
Новый смертельный грибок поражает пенсионеров по всему миру
В больницах по всему миру был обнаружен новый смертельный микроорганизм Candida auris, поражающий в большинстве случаев только людей пенсионного возраста.
Обновлено 10 апреля в 22:08
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Экономика
Из правления «Газпрома» уходит один из ключевых менеджеров
29 марта предправления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что завод по сжижению газа в Усть-Луге стал частью объединенного проекта по переработке, которым «Газпром» будет заниматься совместно с «Русгаздобычей», а оператором проекта будет СП двух компаний, ООО «Русхимальянс».
Обновлено в 13:03
Общество
Пулковский парк благоустроят за 200 млн рублей
Обновлено в 10:45