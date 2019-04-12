«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в БелоруссииRambler News Service вчера в 14:09

Поэтому я хочу ответственно заявить, что наши белорусские коллеги имеют полную достоверную картину о техническом состоянии трубопроводов, проходящих по территории республики. И также ответственно заявляю, что они находятся в удовлетворительном состоянии.

Состояние нефтепровода «Дружба» в Белоруссии является удовлетворительным и требует его остановки для ремонта, заявил RNS официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин.

«Транснефть» рассказала о состоянии трубопровода «Дружба» в Белоруссии

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