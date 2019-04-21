Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в БелоруссиюРИА Новости 14:55
Российская компания "Транснефть" признала факт поставки некачественного сырья в Белоруссию, передает "Вестник Нафтана". Источник загрязнения сырья был обнаружен на участке Самара-Унеча, сообщили в ходе заседания на заводе "Нафтан".
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