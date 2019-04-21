Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в БелоруссиюВедомости 11:00
Российская компания «Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию, сообщает «Вестник "Нафтана"», издание белорусской нефтяной компании «Нафтан».
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