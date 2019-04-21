«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в БелоруссиюВедомости 11:00

Политика В Украине проходит второй тур президентских выборов Во второй тур прошли шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Армия и оружие В Китае оценили российский фрегат «Адмирал Горшков» Проход российского фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» в китайский порт Циндао впечатлил журналистов китайского издания Bastille Post.

Политика Лавров объяснил, почему РФ признала выборы на Украине в 2014 году Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему Москва признала итоги выборов президента Украины в 2014 году.

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Политика В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".

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Политика Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в день выборов вспомнил библейскую историю о том, как люди потребовали распять Иисуса Христа, и сравнил ее с нынешней ситуацией, когда украинцы «питают надежду улучшить свою жизнь не тяжким трудом, а благодаря чуду» и новому харизматичному лидеру.

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