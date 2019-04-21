Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в БелоруссиюВедомости вчера в 11:00

«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», – говорится в сообщении издания. Также сообщается, что «Транснефть» обнаружила источник загрязнения на участке Самара – Унеча.
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«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

РИА Новостивчера в 14:55

Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча

Коммерсантъвчера в 12:12

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Ведомостивчера в 11:00

Источник загрязнения поступающей в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара - Унеча

ТАССвчера в 11:22

Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Lenta.ruвчера в 11:30

Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Московский Комсомолецвчера в 10:52

Обнаружен источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти

Интерфаксвчера в 10:38
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