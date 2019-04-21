Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в БелоруссиюВедомости вчера в 11:00
«Российский партнер признал данный факт, что подтверждено двусторонним актом, документ подписан», – говорится в сообщении издания. Также сообщается, что «Транснефть» обнаружила источник загрязнения на участке Самара – Унеча.
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Источник загрязнения поставляемой в Белоруссию нефти обнаружен на участке Самара-Унеча
Коммерсантъвчера в 12:12
Найден источник загрязнения поставляемой в Белоруссию российской нефти
Московский Комсомолецвчера в 10:52
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